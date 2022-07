Gremios y Gobierno alcanzan 17 consensos sobre medicamentos, hubo 12 disensos

Entornointeligente.com /

Una vez concluido este punto, se realizó la elaboración del acta de reunión para la firma por parte de los integrantes de la Mesa Única de Diálogo.

Entre los consensos y disensos alcanzados en cuanto al acceso y abastecimiento de medicamentos, se encuentran los siguientes:

1. Dar acceso a medicamentos de calidad sin burocracia excesiva, implementarse en un tiempo no mayor de 90 días a partir de la firma del acta (consenso).

1.1. La modificación a las regulaciones del Minsa y la CSS sobre transparencia para que la información del abastecimiento sea con resortes reales, públicos y mediante plataforma digital, así como escrita de forma obligatoria (consenso) . 1.2. Incluir sanciones al que falsee u oculte información sobre el abastecimiento de medicamentos o deje de cumplir con los procesos de compra para beneficiar a una u otra persona o en detrimento de las instituciones (consenso) . 1.3. Los informes de abastecimiento de medicamentos digital y por escrito, deben ser por cada renglón de medicamentos y no por grupo farmacéuticos y debe incluir según su uso de alta, mediana y baja rotación (consenso) . 1.4. Recomposición del Comité de Farmacoterapia en la CSS para la participación directa y mayoritaria de los gremios y servicios médicos prescritos en las instituciones, tanto de los niveles hospitalarios como de la atención primaria (disenso) . 2. Regulación del margen de ganancia en medicamentos, en la cadena de compra y distribución de medicamentos de farmacia privada, para regular el margen de ganancia de los intermediarios, a beneficio de los pacientes (disenso) .

3. Una efectiva implementación de mejoras de procesos de compras de la CSS y Minsa, y la modificación de los reglamentos de procesos de compras de la CSS y Minsa para que no puedan ser detenidas por procesos legales por un solo renglón impugnado en las licitaciones de medicamentos en menos de 45 días (consenso) .

3.1. Modificar los procesos administrativos ineficientes. En los casos de retrasos en compras o desabastecimiento de medicamentos, equipos e insumos para la salud humana, no debe ser rutinario el mecanismos de comprar extraordinarias y su activación conllevará a una investigación de las causales y responsables del mantenimiento de los equipos (consenso) . 3.2. Incluir en esta reglamentación de procesos de pagos a proveedores de medicamentos, equipos e insumos, para todos los que cumplen de forma responsable, por lo que la CSS y Minsa deberán cumplir con los pagos en tiempo prudente no mayor de un mes una vez se haga la presentación de cuentas (disenso) . 3.3. Incluir en la reglamentación o resuelto de compras del Minsa y CSS que las adjudicaciones serán individuales por renglón; cualquier impugnación, reclamo, acción o recurso legal por parte de una oferente o proponente, no impedirá ni afectará el trámite del resto de los renglones de la licitación en los que no se ha promovido estas actuaciones en cualquier instancia (consenso) . 3.4. La supervisión de lo que se compra, con trazabilidad a mediano plazo, con el objetivo de garantizar la calidad de los medicamentos y los efectos terapéuticos efectivos para los pacientes, tanto en medicamentos innovadores como al comprar medicamentos genéricos de alta calidad (disenso) . 3.5. En caso de ser resuelto administrativamente un incumplimiento de la relación contractual en la compra de medicamentos y conlleve una inhabilitación, esta será para tanto para toda licitación de la CSS y Minsa, y no podrá licitar en futuros actos públicos en otro renglón o rubro, aunque sea distinta a la causal de inhabilitación (disenso) . 4. Mayor capacitación y facilitación de reporte de fallas farmacéuticas y farmacovigilancia eficaz. En toda compra nacional o internacional del Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá, deberá hacer estudios que garanticen que los productos farmacéuticos de uso humano y de uso en animales de consumo humano (disenso) .

5. Incentivar empresas para que la fabricación de medicamentos sea dentro del territorio nacional, cumpliendo con el Decreto Ejecutivo 267 que adopta el Reglamento Técnico Centroamericano, sobre buenas prácticas de manufactura para la industria farmacéutica y su guía de verificación (consenso) .

6. Utilizar las compras directas a fabricantes de acuerdo a la Ley 10 de enero de 2001 sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. Modificándose el concepto de compra local siempre y cuando los precios sean razonables o competitivos regionalmente, esto se hará efectivo en 45 días de la firma del acuerdo (disenso) .

7. Se debe tener la posibilidad de hacer compras directas internacionales a empresas de otros países, reconociendo las agencias reguladoras de alto estándar o que entren diversos agentes económicos nacionales e internacionales a competir en el mercado con reconocimiento de los registros sanitarios de países de alto estándar (disenso) .

8. El cumplimiento y la divulgación a corto plazo del Artículo 132 del Capítulo IV de la responsabilidad del funcionario (consenso) .

9. Estrategias directas para romper el oligopolio.

9.1. Una vez agotado el proceso de cotización en línea, se podrá comprar los medicamentos de desabastecimiento crítico en la CSS y Minsa por contratación directa con la OPS, UNOPS, PNUD, Comisca o cualquier otro mecanismo internacional, según recomendaciones de la comisión asesora especial de compras internacionales (consenso) . 9.2. Firmar convenios internacionales con la OPS, UNOPS, PNUD, Comisca o cualquier otro mecanismo internacional que permita adquirir medicamentos con ahorros importantes para el Estado o sus entidades públicas (consenso) . 9.2.1. En el contexto de compras estratégicas directas a través de mecanismos internacionales que podrán incluir cualquier medicamento del listado oficial para más de un año (consenso) . 9.2.2. Capacitación para reorganizar los procesos de la Dirección de Compras de ambas instituciones públicas (consenso) . 10. Recomendar al ministro de Salud a ampliar los 38 medicamentos suscritos por Panamá con el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comicsa) hasta los 160 medicamentos de Panamá o más (disenso) .

11. Terminar de desarrollar el nuevo sistema nacional de información e informática con plataformas interoperables y programas intercomunicables, desarrollándose hacia el big data e inteligencia artificial con WMS más IMS. Este sistema comunicará el Expediente Electrónico Único con las farmacias de todas las instalaciones de salud (consenso) .

11.1. Fuerza de tarea conjunta: Presidencia de la República-Minsa-CSS-Senacyt, UTP, UNOPS y dos representantes profesionales de la salud de los gremios firmantes de las alianzas, para que en un mes definir y proponer los cambios y adecuaciones al sistema de información e informática de Minsa y CSS (disenso) . 12. Rehacer todas las cadenas logísticas de abastecimiento (CLA).

12.1. Fuerza de tarea conjunta: Minsa-CSS-UNOPS y dos representantes profesionales de la salud de los gremios firmantes de las alianzas, junto a expertos en cadenas logísticas y abastecimiento, para que en un mes definir y proponer los cambios y adecuaciones a la CLA ( disenso ). 13. Rehacer los pasos del departamento de compras.

13.1. Docencia en buenas prácticas internacionales de compras con organizaciones internacionales, nacionales, universidades con experiencia en el tema ( consenso ). 14. Finalizar la reglamentación del Título IV de la Ley 1 de 2001 ( consenso ).

14.1. Fuerza de tarea conjunta: Presidencia de la República-Minsa-CSS- y dos representantes profesionales de la salud de los gremios firmantes de las alianzas, comisión de salud de la Asamblea-diputados interesados ( disenso ). 15. Compromiso del Órgano Ejecutivo de resolver lo consensuado ( consenso ).

La Mesa Única de Diálogo se instaló el 21 de julio con la mediación de la Iglesia católica, luego de varios días de protestas y de discusiones previas en otras mesas sectoriales.

En la Mesa Única de Diálogo se han abordado 4 de los 8 puntos prioritarios que fueron presentados en un pliego de peticiones, siendo esto Canasta Básica, combustible, medicamentos y educación, aunque este último punto aún sigue en debate en la Mesa Única de Diálogo.

Según la metodología establecida, los puntos en disenso serán abordados en el punto 8 en las mesas temáticas, para evaluar la posibilidad de lograr consensos.

Los puntos relacionados la rebaja de la electricidad, la discusión del tema de la Caja de Seguro Social (CSS), la corrupción y transparencia y la mesa intersectorial y de seguimiento, debe ser abordado durante los próximos días.

Consensos sobre Canasta Básica Se lograron al menos 7 consensos y en 3 punto hubo disensos en cuanto a la Canasta Básica Saludable Familiar Ampliada sin afectar al productor nacional.

El primer punto en consenso establece que el Gobierno acepta reducir en un 30% el costo de la Canasta Básica, para lo cual implementará medidas como el establecimiento del precio tope, subsidio al consumo de productos nacionales, la reducción arancelaria con control del margen de comercialización, la adquisición de productos nacionales a precio de mercado y ofrecerlos con el programa del Instituto de Mercadeo Agropecuario bajo la denominación de Productos Panamá con un descuento de 25% que estará establecido en los productos.

Este consenso contempla una lista de 72 productos, divididos en artículos por precio tope, margen de comercialización, y subsidiados. Estos productos no afectarán la venta de la micro, pequeño y mediano productor y en todo caso, la diferencia deberá ser asumido por el Gobierno.

Entre los productos con precio tope se encuentran: babilla precio tope, sardina en salsa de tomate sin picante, pan michita, lentejas, coditos, aceite vegetal de 1.5 litros, aceite de soja de 1.5 litros, mortadela con pimienta, carne molida de primera, bistec de cinta con hueso, leche en polvo de 360 gramos, queso amarillo americano, arroz de primera, pan de molde, tuna en agua de 142 gramos, macarrones, salchicha Frankfurter, salchicha de carnes de res, pollo entero sin pluma (pollo Panamá).

Los productos con margen de comercialización son: pasta de diente, papel higiénico, jabón de baño, toalla sanitaria, desodorante personal, cloro (todos), preparaciones de pescado, conserva de pescado, aceite vegetal otra presentación, aceite de soja otra presentación, harina de trigo, pan y productos de panadería, crema de maíz, hojuelas de maíz, ajo, formula de leche para niños de 1 a 5 años presentada en propuesta todas las presentaciones importadas, alcohol desnaturalizado.

Entre los productos con subsidio se encuentran: pollo en pieza (alita, pescuezo, pata, corazón, hígado, molleja), huevo de gallinas, café tradicional (Café Dorado, Café Panamá y Café Durán), azúcar morena 2 libra, porotos rojos, frijol, plátano, pepino, chayote, apio, brócoli, papaya, mango, frutas de temporada, yuca, guineo, leche evaporada de 167 gramos, ñame, cebolla, leche fresca pasteurizada UHT de 946 ml), piña, papas, tomate nacional, lechuga americana, ají dulce, naranja, repollo, zanahoria, pechuga de pollo, muslo de pollo, pescado corvina, tortilla empacada, encuentro de pollo, aguacate nacional, otoe nacional, zapallo nacional.

El Órgano Ejecutivo oficializó estos consensos a través de varios decretos:

Por otro lado, los puntos en los que no hubo consenso guardan relación con los siguientes aspectos:

Establecer márgenes de utilidades máximos para los intermediarios (comercialización, distribución y canales de venta) que permita la rentabilidad, pero que no atente con costo y calidad de la Canasta Básica. En la Unión Europea, Estados Unidos e Inglaterra, han establecido límites en los sectores y actividad económica que tiene un fuerte impacto negativo en la sociedad y en el desarrollo nacional; la Acodeco aplicó en periodo de pandemia este mecanismo a la compra de mascarillas y productos de bioseguridad; la alimentación sana de la población es el interés social y de vida, por lo tanto, se hace necesario aplicar este mecanismo a la cadena de comercialización, sin afectar al productor nacional. La regulación de márgenes de utilidad de la cadena de comercialización con énfasis en los intermediarios; y el establecimiento de una instancia de relación de los márgenes de las utilidades. Consensos sobre combustible La Mesa Única de Diálogo cerró la negociación relacionada con el tema del combustible, logrando ocho consensos y cinco disensos.

Se lograron los siguientes consensos:

Incluir todo tipo de maquinaria excepto yates, embarcaciones de lujo, así como vehículos del Gobierno Nacional. Establecer una comisión para verificar la gestión de los niveles de almacenamiento de los depósitos de combustible en las estaciones de servicio que garantice el precio justo para el consumidor. La medida de precio de combustible subsidiado se debe aplicar a nivel nacional. El cumplimiento de la medida de precio de combustible subsidiado será fiscalizado por la Acodeco. Si el precio del combustible sube a nivel internacional, se mantiene en Panamá el precio de B/.3.25. Como medida a largo plazo, el Gobierno Nacional debe establecer la política nacional energética sostenible. Establecer una subcomisión para verificar y establecer mecanismos de situaciones que no permitan el uso eficaz del subsidio del combustible. Los pescadores y la maquinaria agrícola serán incluidos en el beneficio solo con la presentación de la cédula. En cuanto a los disensos, en un principio las agrupaciones presentaron una propuesta respecto al precio del galón de combustible en B/.3.00. para todos los vehículos y maquinaria a motor a nivel nacional. El Ejecutivo rechazó esta propuesta, mencionó que el precio actual del galón de combustible B/.3.25 fue el resultado de varias negociaciones.

Frente a esto el movimiento popular presentó una nueva contrapropuesta de mantener en B/.3.25 el precio para la gasolina de 95 octanos; establecer B/.3.18 para la gasolina de 91 octanos; y B/.3.10 para el diésel. También fue rechazado por el Ejecutivo que reiteró los requisitos para obtener el subsidio, tales como la verificación de la cédula y placa, siendo los documentos que sustentan el reconocimiento o pago a las gasolineras.

Asimismo, hubo disenso en cuanto a establecer una comisión permanente para la fiscalización de los precios de los combustibles en el mercado internacional y nacional. Los gremios plantearon que en la misma debían participar las instituciones estatales y las partes firmantes del acuerdo; sin embargo, el Gobierno señala que está función actualmente corresponde a la Secretaría Nacional de Energía, aunque propone compartir información y estadísticas publicándose mensualmente en la página web de dicha entidad, a fin de que haya una mayor fiscalización ciudadana.

También hay disensos sobre la reducción de los márgenes de ganancia y la fecha para el cumplimiento de esta medida, las agrupaciones pedían 6 meses prorrogables, el Ejecutivo 3 meses prorrogables.

El quinto punto en disenso fue el de la reactivación de la refinería de Bahía las Minas, de propiedad estatal y el posible establecimiento de una segunda refinería en un futuro. El Gobierno no está de acuerdo por la magnitud de las inversiones multimillonarias que requeriría la instalación de una o varias refinerías en Panamá.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com