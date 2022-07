Gremios de transporte urbano acuerdan no subir pasajes de sus rutas

Entornointeligente.com /

«Nosotros estamos con un pasaje estable. Hay algunas empresas que lo subirán porque hay un tema de oferta y demanda. Sin embargo, las normas que han salido y las que aprueba el Congreso y el Ejecutivo, nos dan una tranquilidad, y no trasladaremos los costos al pasajero», recalcó. Puedes leer: Metropolitano: cerrarán intersecciones de av Universitaria por ampliación de tramo norte En declaraciones a la agencia Andina , Ojeda precisó que las empresas de transporte urbano que mantendrán el precio de sus pasajes son las que tienen a su cargo las rutas de los buses de La 50, Nueva América, Urbanito, Los Chinos, entre otros. Agregó que muchas de estas unidades utilizan gas natural vehicular (GNV), y que las leyes, recientemente aprobadas por el Congreso de la República, les dará cierta tranquilidad a las empresas formales de buses. Se refirió, de esta manera, a la promulgación de la Ley que permitirá a los usuarios de estas líneas de transporte urbano tener una serie de beneficios como el uso de las tarjetas electrónicas como medio de pago, así como el monitoreo GPS de las unidades y conductores certificados. La ley permitirá la estabilidad jurídica del sector, es decir las licencias de funcionamiento de las rutas serán entregadas por cinco años, y ya no cada seis meses, permitiendo que los pasajeros sigan fidelizados a un trayecto. Puedes leer: Metropolitano: tarifa para escolares y estudiantes universitarios no se modificará Esto permitirá también que el precio de los pasajes se mantenga entre un sol con cincuenta céntimos, hasta dos soles. «La nueva ley nos permitirá no solo nos permitirá congelar el precio de los pasajes, sino también los pasajeros, podrán sentirse tranquilos porque se movilizarán por las mismas rutas», sostuvo Ojeda. El gremio de transportistas indicó que vienen instalando en sus unidades, un moderno sistema de pago sin contacto, tal como lo tienen el Metro y el Metropolitano, y del que esperan, pueda ser replicado por otras empresas de transportes de Lima y Callao. Más en Andina: ¡Atención! Desde hoy lunes 18 de julio el Callao tendrá nuevos límites de velocidad que los conductores deberán respetar para no recibir multas. ?? https://t.co/HWSs4AQln2 pic.twitter.com/ezk9YiyTqs

