Entornointeligente.com /

Integrantes de ADUR rodean el anexo del Palacio Legislativo, el 21 de setiembre, en Montevideo.

Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS

Gremios de la Udelar se movilizan fuera del Palacio Legislativo, mientras autoridades comparecen por la Rendición de Cuentas Publicado el 21 de septiembre de 2022 Educación terciaria 2 minutos de lectura «Cosas que se habían logrado en Diputados, que no eran muchas, ahora el Senado también las está reviendo», resaltó el presidente de la Asociación de Docentes de la Udelar, Héctor Cancela, sobre el presupuesto para la institución. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Mientras dentro del Parlamento, en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, comparece una delegación de la Universidad de la República (Udelar), fuera se desarrolla desde la mañana del miércoles una movilización de gremios universitarios , en reclamo de incrementos presupuestales para la institución, que incluyó una cadena de personas que rodearon el edificio anexo del Palacio Legislativo.

El presidente de la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR), Héctor Cancela, dialogó con la prensa sobre los reclamos de los gremios, que se centran en dos ejes: por un lado, los salarios y, por otro, la falta de recursos humanos. «Los salarios nuestros son los más bajos de la educación pública y son los que van a tener ahora los menores aumentos. Van a ser más sumergidos de lo que eran», sostuvo Cancela sobre el primer punto. En cuanto al segundo, dijo que se están reclamando «más horas y cargos, porque necesitamos más docentes y horas para atender a los estudiantes, que siguen creciendo» en cantidad.

Cancela explicó que la propuesta de los gremios no consiste en «sacar dinero de ningún lado en particular» para incrementar el presupuesto de la universidad, sino que «haya fondos para la universidad y también para la investigación en el país». No obstante, dijo que, desde la perspectiva de los estudiantes y docentes, «muchos fondos que están asignados en el papel no se ejecutan en la práctica» y «muchas veces se están defendiendo fondos que no vemos luego que se estén aplicando».

«Sería muy grave que se usara de excusa ciertos destinos que luego no se estén utilizando», continuó el dirigente de ADUR y puso como ejemplo el caso del Instituto Nacional de Colonización (INC). Al respecto, dijo que «no se han aplicado los fondos» destinados por la última Rendición de Cuentas en ese instituto. «El año pasado nosotros defendimos que a Colonización no se le recortara, pero los fondos se tienen que utilizar», manifestó.

En ese marco, Cancela se refirió a la comparecencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, en la comisión de Presupuestos, en la jornada del martes , de la que destacó que «quedó establecido que, finalmente, esos 100 millones de pesos que iban a ir de Colonización al Hospital de Clínicas no saldrían de ahí» y que «ahora van a buscar otros 100 millones de pesos de lo que se había votado en Diputados».

También mencionó el planteo del ministro «de no quitarle dinero al INAC [Instituto Nacional de Carnes] para ciencia y tecnología» y, en ese sentido, afirmó que «cosas que se habían logrado en Diputados, que no eran muchas, ahora el Senado también las está reviendo».

En la misma línea, Amira Fagúndez, dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), sostuvo en rueda de prensa que ya les «había preocupado el mensaje que daba el Ejecutivo al no poner aditivos [para la Udelar] en esta Rendición, y que ahora se esté haciendo este juego de ‘saco por acá, pongo por allá’ deja una incertidumbre a la universidad y su capacidad de dar respuestas a las necesidades del país a largo plazo». «La universidad ha invertido mucho en esta pandemia, recursos humanos y de otros», recordó.

Sobre las medidas de paro y ocupaciones que han adoptado diversos centros de estudiantes en las últimas semanas, Fagúndez dijo que tienen como fin, «sobre todo, informar al estudiantado, y se han ido acelerando en el último tiempo con paros activos, instancias de talleres, debates, y en estos días algunas facultades han ocupado con gran cantidad de estudiantes participando». Al respecto, resaltó que hay «cientos de estudiantes siendo parte de las discusiones para llevar adelante esas medidas».

Cancela y Fagúndez coincidieron en que la huelga es un tema que está sobre la mesa y no se descarta por el momento. «Nosotros instamos a tener diálogo y poder tener algún tipo de respuesta de si vamos a tener algún incremento, y vamos a seguir golpeando todas las puertas necesarias», dijo Fagúndez.

Leé más sobre esto: Rodrigo Arim sobre ocupaciones en la Udelar: la institución respeta «el derecho a expresar opiniones a través de esa protesta» ¿Te interesa la educación? Suscribite y recibí el newsletter de Educación en tu email. Suscribite ¿Ya tenés cuenta?

Ingresá Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Udelar Presupuesto educativo Rendición de Cuentas Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com