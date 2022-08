Entornointeligente.com /

Movilización durante la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar la Rendición de Cuentas de la Universidad de la República en el Anexo del Palacio Legislativo en Montevideo (13.07.2022)

Foto: Mauricio Zina, adhocfotos

Gremios de la Udelar reclamaron incremento presupuestal y llamaron a «salir a la calle» para enfrentar mensaje que busca generar «miedo» Publicado el 19 de agosto de 2022 Educación terciaria 1 minuto de lectura Analizan nuevas medidas. Este audio es una característica exclusiva para suscripciones. Suscribite o Ingresá Escuchá este artículo Tu navegador no soporta este elemento de audio . Leído por Mathías Buela. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Trabajadores y estudiantes de la Universidad de la República (Udelar) se juntaron desde las 18.00 en la puerta de las facultades de Química y Medicina, que sólo están separadas por la avenida General Flores. Después de varias «clases abiertas» ofrecidas por docentes universitarios y antes de convocar a las barras del debate parlamentario sobre la Rendición de Cuentas, tres gremios de la Universidad explicaron sus reclamos.

La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) y la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR) dejaron en claro que un aspecto prioritario es el salarial, ya que la institución universitaria paga los peores sueldos dentro del Estado. Según supo la diaria , en los próximos días los distintos colectivos analizarán tomar medidas de lucha más duras que las que vienen tomando hasta ahora.

Juan da Silva, dirigente de la UTHC, reconoció que el Parlamento definió otorgar recursos para proyectos del hospital universitario y planteó que ello es insuficiente. «Puede avanzar mucho la cirugía, pero siempre es necesario el acompañamiento humano», dijo en referencia a la necesidad de contemplar las condiciones de trabajo de los equipos de salud.

Amira Fagúndez, de la FEUU, llamó a los estudiantes a hablar con sus compañeros para explicar los reclamos de la institución, que son necesarios para mejorar las condiciones de estudio. Fagúndez habló de los «recortes» que sufre la institución y, como ejemplo, mencionó las becas estudiantiles, los comedores universitarios y la calidad de los cursos, ya que en los últimos años empeoró la relación docente-estudiante.

Héctor Cancela, presidente de ADUR, se refirió a los desalojos de ocupaciones registrados en los últimos días y dijo que, si bien no hubo violencia física, sí existió «violencia simbólica» a raíz de todo el despliegue policial generado. Según dijo, hay «una voluntad de represión» y de «dar miedo», igual que en el caso de docentes universitarios denunciados por la Intendencia de Maldonado «por haber presentado un testimonio técnico en una audiencia pública». Según valoró, ello tiene la intención de que los trabajadores se queden «en sus casas», pero ello no está ocurriendo. «Tenemos que salir y estar en la calle, tenemos que mostrar que no nos vamos a amilanar y que vamos a pelear por las cosas que creemos que son justas», remató.

¿Te interesa la educación? Suscribite y recibí el newsletter de Educación en tu email. Suscribite ¿Ya tenés cuenta?

Ingresá Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Udelar ADUR FEUU UTHC Presupuesto Conflicto Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com