Diputados discute, ayer, la Rendición de Cuentas.

Foto: Federico Gutiérrez

Gremios de la Udelar paran el jueves, organizan «clases abiertas» y se movilizan al Palacio Legislativo Publicado el 17 de agosto de 2022 Educación terciaria 1 minuto de lectura Se prevé que en ese momento la Cámara de Diputados esté votando el capítulo de la Rendición de Cuentas referido a la Universidad. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Mientras los parlamentarios de la coalición de gobierno siguen buscando fórmulas para que la Universidad de la República (Udelar) no pierda recursos a causa de la eliminación del complementario del Fondo de Solidaridad, los sindicatos de la institución educativa paran este jueves a partir de las 17.00 para participar en una movilización en las inmediaciones del Palacio Legislativo. La última solución que encontraron los diputados fue destinar recursos de un impuesto que recibe el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), pero ya contó con el rechazo del senador nacionalista Sebastián da Silva y del presidente del INIA, José Bonica .

Si bien los legisladores de la oposición se comprometieron a no votar la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad sin asignarle recursos compensatorios a la Udelar, hasta ahora no han encontrado una fórmula que genere consenso. Según los cálculos de la Udelar, los recursos provenientes del adicional equivalen a 15 millones de dólares.

Pero además de no perder recursos, la institución y sus sindicatos aspiran a lograr incrementos presupuestales en el trámite de la Rendición de Cuentas. Hasta ahora sólo se ha planteado la atención de recursos para algunos proyectos del Hospital de Clínicas, y los sindicatos de la Udelar pretenden que sean atendidos otros aspectos del pedido presupuestal de la institución, por ejemplo, los referidos a cuestiones salariales. La intergremial universitaria ha manifestado preocupación porque los sindicatos no fueron convocados a negociación colectiva hasta después de que el proyecto de Rendición de Cuentas ingresara al Parlamento, y hasta el momento no llegan a un acuerdo con el gobierno, que no está dispuesto a destinar recursos para atender inequidades salariales de los trabajadores .

En ese marco, la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR) y la Agremiación Federada de Funcionarios de la Udelar se declararon en conflicto y han convocado a distintas acciones para conseguir más recursos para la institución en el trámite parlamentario. Esta semana, para el jueves convocan a una movilización en la zona del Palacio Legislativo, concretamente en las facultades de Química y Medicina, donde se organizarán «clases abiertas» sobre diferentes temáticas y un acto con oratoria. Además, en el anexo del palacio, desde las 18.00 se realizará un conversatorio sobre la situación de la ciencia en Uruguay en el que participará ADUR, entre otras organizaciones.

Las clases abiertas tratarán sobre arte y producción gráfica, el estudio de la historia, programación matemática, soberanía alimentaria y VIH, entre otros temas. Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay convoca a un «paro activo» estudiantil y a concurrir a las actividades.

Temas en este artículo ADUR AFFUR FEUU UTHC Presupuesto Movilización

