Gremio hotelero alerta sobre daños al turismo nacional por las protestas

Entornointeligente.com /

La protestas que se registran en todo el país están causando daños en la industria turística y hotelera del país, principalmente en el interior, según alerta en un comunicado la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel).

El gremio expresó su preocupación por la grave afectación al turismo nacional y alerta que también se está perjudicando la imagen del país.

«La situación ha resultado en turistas nacionales e internacionales varados, y sin posibilidad de trasladarse a sus destinos, en el cierre temporal de establecimientos y en la cancelación de reservas hechas semanas atrás, especialmente en Chiriquí, Bocas del Toro y Provincias Centrales», alerta el comunicado firmado por el presidente de Apatel, Raúl Jiménez.

Indica que entienden y se solidarizan con quienes protestan pero consideran que el Gobierno debe iniciar cuanto antes un amplio diálogo nacional que atienda de raíz los motivos de las protestas y propicie la pronta normalización de la vida nacional.

Consideran que este clima de protestas y malestar nacional añade más problemas a la grave situación por la que atraviesa el sector turístico en el país y además afecta y daña la imagen internacional de Panamá.

View this post on Instagram A post shared by Asoc. Panameña de Hoteles (@apatelpanama)

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com