Gremio arbitral quiere excluir al Deportivo Quito

La Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (AEDAF) quiere aplicar sanciones más graves para el Deportivo Quito , por los incidentes provocados por su afición.

A través de un comunicado enviado el 10 de agosto de 2022, la AEDAF solicitó al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas , la exclusión del Deportivo Quito del torneo de Segunda Categoría.

«La sanción impuesta no corresponde a la gravedad de los hechos, hemos tomado la decisión de no dirigir ningún encuentro de Segunda Categoría y Divisiones Formativas hasta que no se aplique la sanción correspondiente al club agresor, tal como sucedió en el año 2013 , con el club PILAHUIN TIO.», detalla el escrito.

Al caso que se refiere el comunicado se dio en octubre de 2013, cuando en un enfrentamiento entre Pilahuín Tío y Delfín, parte de la delegación del club de Imbabura agredió al cuarto juez, Jaime Noblecilla.

En aquella ocasión el líder del gremio arbitral, Alfredo Intriago , amenazó con paralizar todos los campeonatos, al no dirigir ningún partido.

Por tal motivo, la FEF excluyó a Pilahuin Tio del Hexagonal Final de la Segunda Categoría.

Respuesta del Deportivo Quito A través de un comunicado compartido en las redes sociales del equipo capitalino, ahondaron en los pedidos del gremio arbitral.

«Rechazamos la posición del gremio arbitral de no arbitrar los cotejos de los torneos provinciales […]. Buscan una sanción adicional a Sociedad Deportivo Quito, lo cual no es su competencia», informaron.

¿Por qué se dio todo esto? El pasado domingo 7 de agosto, en un partido entre Deportivo Quito y Espoli en el Estadio Olímpico Atahualpa, una turba enardecida de aficionados azul y granas ingresó al final del partido. La multitud se dirigió en dirección del colegiado, los increpó y empezó a golpearlos.

Después del compromiso se registraron lesiones en los jueces. Manuel Sellán -cuarto árbitro- presentó fracturas en su rostro. A su vez, Diego Lara señaló que aún no se recupera de un golpe que le propinaron en la espada.

