Green Day faz show com pedido de casamento no Rock in Rio 2022

10/09/2022 00h41 Atualizado 10/09/2022

Show do Green Day no Rock in Rio tem pedido de casamento

Com vinte minutos, o Green Day já tinha feito de longe o melhor show do Rock in Rio até esta sexta-feira (9): Billie Joe endiabrado, uma fã no palco cantado «Know your enemy», outro casal de fãs ficando noivos e a maior multidão que já conseguiram reunir em frente ao Palco Mundo em 2022.

Durante a apresentação de «Boulevard of broken dreams», o vocalista disse que sabia que haveria um pedido de casamento.

Depois do convite para subir no palco, o rapaz se ajoelhou em frente à namorada e fez o pedido. Ela então cantou versos de «Scattered», do trio californiano, e aceitou.

Green Day inicia show no Rock in Rio com hit «American Idiot»

Fã do Green Day sobe no palco e se emociona com o vocalista

1 de 1 Green Day se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio — Foto: Stephanie Rodrigues/g1 Green Day se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio — Foto: Stephanie Rodrigues/g1

