Greeicy Rendón le pidió un amigo que le «agarrara todo eso»

La caleña Greeicy Rendón no deja de sorprender a sus seguidores, sin embargo, esta vez la prometida de Mike Bahía y mamá de Kai , no lo hizo compartiendo sus sensuales bailes , rutinas de ejercicio o alardeando su belleza, sino haciéndole una particular petición a su amigo el bailarín y coreógrafo Poncho González , quien se encontraba acompañándola.

De acuerdo al video compartido por Greeicy Rendón en su cuenta de TikTok , la mujer se encontraba diciéndole a su amigo que «se había proponido a dejar de tomar», sin embargo, al escuchar que la cantante estaba «conjugando mal el verbo proponer» , Poncho se apresuró a corregirla.

En medio de la corrección, el hombre le pregunta asombrado ¿proponido?, a lo que la cantante asegura no saber cómo se dice, por lo que Poncho le explica que la palabra correcta es propuesto , sin embargo, al escucharlo rápidamente Greeicy se apresura a decirle: «agárrame todo esto «, mientras se pone las manos en sus partes íntimas y suelta una risa burlona.

Cabe resaltar, que el video es solo un doblaje de Greeicy Rendón y su amigo Poncho González, a un audio que es tendencia en TikTok.

