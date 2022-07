Grécia junta-se a Portugal e Espanha e rejeita reduzir consumo de gás natural em 15%

Entornointeligente.com /

O Governo grego rejeitou esta quinta-feira a proposta da Comissão Europeia (CE) de reduzir em 15% o consumo de gás natural nos países da União Europeia, alinhando com Espanha e Portugal, que também se manifestaram contra uma diretriz obrigatória.

Relacionados guerra na ucrânia. Preço do gás natural atinge novo máximo desde as primeiras semanas da invasão

japão. Japão envia parte das reservas de gás natural para a Europa

O porta-voz do Governo, Yannis Ikonomu, disse, em conferência de imprensa, que o executivo grego «não concorda com a proposta da Comissão», e sublinhou que a Grécia continua a apoiar e insistir nas propostas que apresentou à CE, que pretendem impor regras sobre os preços do gás natural a nível europeu, e também avançar para a armazenagem conjunta pela União Europeia.

Ikonomu salientou que o Governo grego «faz tudo o que está ao seu alcance para que não seja necessário implementar recomendações deste tipo» e sublinhou que as propostas da Grécia podem de facto dar soluções para contrariar a crise energética que assola os países europeus.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O debate do plano europeu de redução de 15% do consumo de gás natural está marcado para o conselho extraordinário de energia da União Europeia da próxima terça-feira, mas Portugal e Espanha já avisaram que se vão opor à proposta.

«Estamos completamente contra», afirmou o secretário de Estado do Ambiente e da Energia em declarações ao jornal Expresso. «Isto não se pode aplicar a Portugal. Portugal é contra esta proposta da Comissão, porque ela não tem em atenção as diferenças entre países» , sustentou João Galamba.

Ao jornal Público, o governante explicou que o Governo português «não aceita» a proposta de Bruxelas porque esta ignora que Portugal não tem interligações com o resto da Europa e que o consumo de gás no país se dirige essencialmente à indústria e à produção de eletricidade.

A agência Lusa questionou o Ministério do Ambiente e Ação Climática e o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre se o Governo português já manifestou formalmente a Bruxelas a sua oposição à proposta da Comissão Europeia (CE), mas não obteve resposta até ao momento.

Embora afirmando compreender que «há países que não se protegeram e agora pedem ajuda», o secretário de Estado do Ambiente e da Energia critica a CE por desenhar uma proposta «insustentável», que obriga o país a ficar sem eletricidade.

«Estamos a usar o gás por absoluta necessidade», sublinhou o governante nas declarações ao Público, dizendo que «Portugal irá opor-se» à aprovação de uma medida «insustentável» e «desproporcional», que precisa do voto favorável de uma maioria qualificada no Conselho Europeu.

Segundo o secretário de Estado, «toda a lógica do racionamento solidário pressupõe sistemas interligados e parece que a Comissão Europeia se esqueceu dessa realidade», pelo que é caricato que «um país que foi prejudicado anos e anos por não ter interligações» e que «teve de comprar sempre o gás mais caro» seja agora «chamado a um mecanismo de solidariedade que pressupõe interligações» .

A vice-presidente do Governo espanhol e ministra da Transição Ecológica, Teresa Ribera, assegurou hoje que o Governo vai exortar os consumidores e as empresas a poupar energia, mas «não vai aprovar uma lei que obrigue a baixar o termóstato» e serão «recomendações», mas não imposições.

A CE apresentou na quarta-feira um plano europeu de redução do consumo de gás na União Europeia (UE) de 15% até à primavera, quando se teme corte no fornecimento russo, admitindo avançar com redução obrigatória da procura perante alerta.

O objetivo é que, entre 01 de agosto deste ano e 31 de março de 2023, os Estados-membros reduzam em 15% os seus consumos de gás natural (face à média histórica nesse período, considerando os anos de 2017 a 2021), de forma a aumentar o nível de armazenamento europeu e criar uma almofada de segurança para situações de emergência.

As tensões geopolíticas devido à guerra na Ucrânia têm afetado o mercado energético europeu, já que a UE importa 90% do gás que consome, sendo a Rússia responsável por cerca de 45% dessas importações, em níveis variáveis entre os Estados-membros.

Em Portugal, o gás russo representou, em 2021, menos de 10% do total importado.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com