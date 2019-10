Grave: una carcasa de menos de 4 dólares permite a cualquiera ingresar a tu Samsung Galaxy S10

Entornointeligente.com /

El Galaxy S10 y todas sus variantes, junto con el Note 10 son equipos que han sido alabados por su buen diseño y funcionamiento, pero ahora un problema permite que con casi nada, cualquiera pueda ingresar a tu teléfono nuevo. Estos equipos emplean un sistema de lector de huellas ultrasónico, lo que significa (muy, pero muy en simple) que hace “rebotar” ondas de sonido en tu dedo y si se devuelve un positivo, da acceso. Ahora, según informa The Sun , donde hasta demuestran con un video, una persona (pero se han descubierto más casos) que pone una carcasa “360”, estas de moda que protegen no solo el posterior, sino que también el frontal, hace que cualquier dedo sirva para ingresar, incluso el de otra persona. Esto es particularmente grave, ya que no solo accede a tu teléfono, además puede entrar a las aplicaciones bancarias en el que se pida este tipo de verificación. Este tipo de accesorios, que cualquiera puede comprar por muy poco dinero en línea, estarían interfiriendo con el sistema, que Samsung, quizás, al tratar de hacerlo más rápido y amigable, simplemente bajó los estándares de seguridad y reconoce esta identificación falsa como positiva. Samsung se refirió al tema con la fuente, diciendo que están investigando el tema y hacen un llamado a no usar accesorios que no sean originales o aprobados por la marca.

