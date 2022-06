Grave acusación: investigaciones ponen a Trump en el centro de un «intento de golpe»

Entornointeligente.com /

En una presentación en horario estelar de los hallazgos de una investigación de un año, el comité especial busca persuadir a un país dividido de la existencia de un complot profundamente arraigado y en curso, orquestado por el ex presidente, para anular el resultado. de las elecciones de 2020 ganadas por Joe Biden. Lee también: Simon Biles y decenas de gimnastas demandan al FBI por mil millones de dólares [videos] «El presidente Trump convocó a la mafia, reunió a la mafia y encendió la llama de este ataque», dijo la vicepresidenta republicana del panel, Liz Cheney, en sus comentarios de apertura. Minutos antes, cuando abrió la primera audiencia pública del panel, el jefe del comité demócrata, Bennie Thompson, acusó a Trump de estar «en el centro de esta conspiración». «El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe, un intento descarado, como dijo un alborotador poco después del 6 de enero, para derrocar al gobierno. La violencia no fue un accidente». Los alborotadores actuaron «alentados por el presidente de los Estados Unidos», agregó. La presentación cuidadosamente producida por el panel hizo uso del testimonio dado a puerta cerrada por algunos de los asesores más importantes y confiables de Trump, incluido el exfiscal general Bill Barr y el yerno y asistente principal de Trump, Jared Kushner. Lee también: Día Mundial de los Océanos: las espectaculares fotografías premiadas por la ONU [fotos] El comité también transmitió imágenes sombrías, algunas de ellas nunca antes vistas, de la violencia que se apoderó de la sede del gobierno, dejando cinco muertos. Thompson advirtió que persistía la amenaza a la democracia estadounidense. «La conspiración para frustrar la voluntad del pueblo no ha terminado», dijo. «Hay quienes en este país tienen sed de poder pero no tienen amor ni respeto por lo que hace grande a Estados Unidos: la devoción a la Constitución, la lealtad al estado de derecho, nuestro viaje compartido para construir una Unión más perfecta». ‘Cacería de brujas’ El panel tiene como objetivo demostrar que la violencia fue parte de un impulso más amplio de Trump y su círculo íntimo para aferrarse ilegítimamente al poder, destrozando la Constitución y más de dos siglos de transiciones pacíficas de una administración a la siguiente. Lee también: FAO: «Guerra en Ucrania hará que países vulnerables paguen más por menos alimentos» La sesión del jueves y cinco audiencias posteriores durante las próximas semanas se centrarán en el papel de Trump en el esfuerzo múltiple para devolverlo a la Oficina Oval privando a millones de votantes. Trump descartó desafiantemente la investigación como una «cacería de brujas» sin fundamento, pero las audiencias públicas estaban claramente en su mente el jueves cuando lanzó una diatriba en gran medida falsa en su plataforma de redes sociales, defendiendo la insurrección como «el mayor movimiento en la historia». de nuestro país para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso». El caso que el comité planea presentar es que Trump sentó las bases para la insurrección a través de meses de mentiras sobre el fraude en una elección descrita por su propia administración como la más segura de la historia. Lee también: EE.UU. tiene 10 millones de dosis para vacunar a los menores de 5 años de covid Su Casa Blanca está acusada de participar en varios esquemas potencialmente ilegales para ayudar en el esfuerzo, incluido un complot para apoderarse de las máquinas de votación y otro para nombrar falsos «electores alternativos» de estados indecisos que ignorarían la voluntad de sus votantes y le darían la victoria a Trump. Testimonio en vivo En la audiencia del jueves, el comité planea presentar el testimonio en vivo de dos personas que interactuaron con miembros de la organización neofascista Proud Boys el 6 de enero y en los días previos a la violencia. El documentalista británico ganador de un Emmy, Nick Quested, testificará sobre su experiencia siguiendo a los miembros de Proud Boys en los días previos al 6 de enero y sus interacciones con ellos ese mismo día. La Oficial de Policía del Capitolio, Caroline Edwards, quien estuvo presente en la ruptura de la primera barricada, describirá haber sufrido lesiones en la cabeza en los enfrentamientos con los Proud Boys. A principios de esta semana, el líder del grupo y cuatro lugartenientes fueron acusados ??de conspiración sediciosa. Tribunal de opinión pública Sin embargo, las audiencias diferirán de los dos juicios políticos de Trump en que no estará representado en la sala porque no está en juicio, excepto quizás en el tribunal de la opinión pública. Lee también: Google anuncia una inversión de 1.200 millones de dólares para América Latina La hija de Trump, Ivanka y Kushner, así como el hijo mayor del expresidente, Don Jr., han cooperado voluntariamente con el comité. Sin embargo, se espera que varios de sus contragolpes más leales rodeen los vagones, cuestionando cualquier testimonio condenatorio y cuestionando la validez de la investigación. «Es el comité más político y menos legítimo de la historia de Estados Unidos», dijo a los periodistas en el Capitolio el líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. De hecho, el Congreso tiene amplios poderes de supervisión, y un juez federal designado por Trump el mes pasado rechazó enfáticamente los argumentos de los republicanos de que el comité es ilegítimo. Lee también: Primera dama de Ucrania destaca el papel de mujeres en la guerra en su país El comité no ha confirmado sus planes para después de la lista inicial de audiencias, pero se espera al menos una presentación más y un informe final en el otoño. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

