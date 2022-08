Gratuitidade na creche. António Costa pretende alargar mais 10 mil lugares para «responder às necessidades das famílias»

Entornointeligente.com /

O primeiro-ministro avançou, esta sexta-feira, que o Governo pretende «alargar mais 10 mil lugares de creche para responder às necessidades das famílias», no âmbito da política de apoio às crianças na escolaridade abrangente e gratuita, independentemente dos rendimentos familiares.

Na visita a uma escola na Amadora, António Costa começou por salientar a medida que vai entrar em vigor no início de setembro, que irá impactar a vida das famílias – a gratuitidade das creches.

Esta medida, «uma das mais importantes da política de apoio às crianças» segundo Costa, é um processo gradual, que começa por se aplicar «a todas as crianças nascidas desde 1 de setembro de 2021», passando «às crianças que frequentarão não só o primeiro como também o segundo ano» no próximo ano e, por fim, em 2024 alargar-se-á «a todas as crianças que preenchem as creches».

Desta forma, o líder do Executivo fez notar que o Estado, futuramente, vai passar a «apoiar todas as crianças» independentemente do rendimento dos pais, além das famílias mais carenciadas. «As famílias com filhos precisam de apoio especial», frisou.

O apoio será para todos, no entanto será distribuído de uma forma diferente, mediante o rendimento da família. Para as famílias mais carenciadas, haverá um aumento de 50 euros por mês, ao passo que para as famílias com mais rendimentos, o apoio será deduzido no IRS.

António Costa também acentuou que o alargamento de lugares da creche também depende dos «acordos de associação para apoiar creches do setor privado naquelas áreas onde haja carência de lugares de creche e não sejam satisfeitas pelo setor social».

«É uma forma de acelerarmos esta medida fundamental, como disse o padre Lino Maia, para apoiar a melhor conciliação entre a vida pessoal, vida familiar e profissional das famílias portuguesas», disse o primeiro-ministro, ao acrescentar que desta forma serão criadas condições para combater também o atual problema demográfico.

O chefe do Governo também não se esqueceu de mencionar, no seu discurso, contem foi aprovado, em Conselho de Ministros, a atualização dos escalões de abonos de família, uma medida «muito importante» para todas as crianças «independentemente do rendimento dos pais, tenham um apoio de 600 euros».

