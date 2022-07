Gratificación de Fiestas Patrias: 6 consejos para aprovecharla al máximo

Entornointeligente.com /

En ese sentido, el ABC del BCP (www.viabcp.com/abcdelbcp) comparte algunas recomendaciones para administrarlo responsablemente: – Ponte al día en tus deudas: aprovecha este dinero extra para ponerte al corriente en tus pagos. Cancela aquellos vencidos o a punto de vencer; y si no los tienes, prepaga tus deudas y así te ahorras intereses futuros. – Haz una revisión: ¿hay algo urgente que necesites refaccionar, renovar o adquirir? Enlista los gastos que tenías en cola y prioriza los más importantes. – Ahorra: cuando tenemos un ingreso extraordinario es grande el impulso de querer gastarlo de inmediato. Tómate un tiempo para pensar en tus metas a mediano o largo plazo y aprovecha en separar una parte de tu gratificación para lograrla (juntar la inicial de un auto, una nueva laptop, etc.). – No olvides tu fondo de emergencia: los imprevistos ocurren en cualquier momento y los fondos de emergencia nos ayudan a hacerles frente. Si no cuentas con uno, inícialo, y si ya lo tienes, increméntalo. Lo ideal es que equivalga a tres veces tu sueldo para que pueda servirte de «colchón» ante un posible momento complicado. – Invierte: la manera la decides tú. Puedes optar por emprender, capacitarte en alguna materia, iniciar la adquisición de alguna propiedad o invertir en productos financieros. Esto te permitirá gozar de una retribución a futuro. – Date un gusto: es totalmente viable hacerlo de manera inteligente. Para asegurar que esto no signifique un desbalance en tu economía, realiza un presupuesto, tómate el tiempo para buscar la opción que más te convenga y evita dejarte llevar por los impulsos. Ten en cuenta estos consejos para administrar tu gratificación de la mejor manera posible. Para más recomendaciones sobre cómo manejar tus finanzas personales, visita la web del ABC del BCP (www.viabcp.com/abcdelbcp). Más en Andina: El @viviendaperu indicó que atenderá con inmediatez a las familias que hayan perdido sus casas como producto de desastres naturales. ?? https://t.co/ayrTwDmVNl pic.twitter.com/CrSWVQQLJz

Publicado: 16/7/2022

