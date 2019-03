Granjeros y rockeros: The Inspector Cluzo llegó por primera vez a México

Entornointeligente.com / Laurent Lacrouts y Mathieu Jourdain conforman The Inspector Cluzo, proyecto que cuenta con seis discos de estudio, con el que han dado más de mil shows alrededor del mundo. Se rigen bajo el lema “Actúa local, piensa global” y nunca planean el setlist para sus presentaciones, aunque sí hay una preparación de los temas, les gusta analizar al público, sentir su energía y elegir lo siguiente que tocarán con base en las reacciones de los asistentes. También actúan sin computadoras ni sintetizadores, les basta una batería y una guitarra para descargar toda la energía del rock como originalmente se hacía, para generar un momento especial con el público. La autonomía es una parte esencial del proyecto, no sólo en la parte musical sino que trasciende también en su estilo de vida. Cuando comenzaron los tours y las visitas a países con una gran diversidad cultural, fue cuando se dieron cuenta del gran impacto negativo de la globalización y del negocio alimenticio. “Decidimos que nosotros podíamos hacer una aportación y al mismo tiempo retribuir algo al mundo a través de nuestro arte, es el balance perfecto entre el mundo del espectáculo y la vida de campo”, mencionó Jourdain.

El nombre de la banda se inspiró en el inspector Clouseau, personaje de La Pantera Rosa , pero la estilización viene del erróneo acento de los americanos al pronunciar francés. La sátira que surge desde el nombre también se proyecta en sus canciones, en las que incluyen una constante crítica social. Tener su propia granja, cultivar sus alimentos y cuidar sus animales para consumo propio son aspectos de su vida cotidiana, estilo que también se ve reflejado en sus letras, con las que invitan al público a replantearse hábitos y costumbres, que generen un impacto positivo no sólo a nivel individual sino colectivamente. “No queremos decirle a alguien qué es lo que debe hacer, pero creemos que la mejor recompensa de hacer algo es la autosatisfacción de saber que contribuimos positivamente”, argumentó. Y es justo usando como base la filosofía “hazlo tú mismo” que desde sus inicios, sus primeros discos The Inspector Cluzo y The French Bastards fueron producidos por ellos mismos, incluyendo toda la labor detrás de manejo y difusión del proyecto. We The People Of The Soil es su última producción, con la que celebra, diez años de trayectoria. México es el sexagésimo país que visitan, y por ser su primera ocasión en pisar tierras aztecas, mencionaron sentirse emocionados por participar en el 20 aniversario del festival Vive Latino. Lugar donde se dio la oportunidad para dar a conocer su proyecto y aumentar el alcance de su mensaje hacia una cultura tan diversa como la mexicana, que tiene su impacto por toda Latinoamérica. “Sabemos que compartimos ritmos latinos y que también allá hay mucha gente que trabaja en el campo agropecuario. Conectaremos bien”, concluyó. Imprimir

LINK ORIGINAL: Cronica

