«Grandes» portugueses procuram sorte possível entre «grandes» da Europa

Costuma dizer-se que, chegados à Liga dos Campeões, os clubes portugueses não têm muito por onde escolher no sorteio da fase de grupos (quinta-feira, às 17h, em Istambul) e que «os adversários são todos difíceis». Mas talvez não seja exactamente assim. Em rigor, há uns mais difíceis do que outros, algo espoletado pela colocação dos campeões nacionais e das provas europeias no pote 1 do sorteio.

Aquele que antigamente era um pote de «venha o diabo e escolha» é, por estes dias, um pote de «queremos um daqueles» — e «aqueles» serão, sobretudo, o Eintracht Frankfurt (que chega a estas andanças como detentor da Liga Europa ), o Ajax ou até o AC Milan. Por outro lado, ninguém quererá cruzar-se com o campeão da Europa, o Real Madrid, nem com Manchester City, Bayern de Munique ou a «máquina» que tem sido o PSG neste início de temporada.

Estando no pote 1, o FC Porto não tem sequer de pensar nisto — tem, sim, de rezar pela fortuna no pote 2, tal como Benfica e Sporting (ambos do pote 3). Uma análise crua ao valor teórico das equipas permite que se diga que o pote 2 pode ser, em tese, tão ou mais forte do que o 1, até porque o número de «tubarões» é superior. Talvez Sevilha, RB Leipzig e Atlético de Madrid sejam os favoritos dos portugueses, que quererão evitar formações como Liverpool e Barcelona, mas também Chelsea e Juventus.

Estão definidos os potes para o sorteio da Champions League ?? pic.twitter.com/ieKpr20ZJl

— B24 (@B24PT) August 24, 2022 No caso do FC Porto há, depois, o problema do pote 3, cuja equipa a evitar será claramente o Inter de Milão, seguido do Borussia Dortmund. Deste lote, o Bayer Leverkusen, o Salzburgo e o Shakhtar Donetsk poderão ser as boas notícias para os «dragões».

Do pote 4 dificilmente virão problemas sérios para os clubes portugueses, ainda que cruzarem-se com Viktoria Plzen ou Maccabi seja, em teoria, bem mais interessante do que com Marselha ou Celtic.

Para este sorteio há ainda um detalhe secundário, mas ao qual «águias» e «dragões» estarão atentos. Esta será uma fase de grupos condensada em menos tempo, em virtude de haver Mundial em Novembro e Dezembro. Dessa forma, as equipas terão jogos quase todas as semanas entre Setembro e Novembro, com um detalhe espinhoso: a quase sempre decisiva jornada 5.

FC Porto e Benfica jogam na ronda 10 da I Liga no fim-de-semana anterior à tal jornada 5 da Champions. Poderá ser, portanto, uma semana decisiva na temporada das duas equipas, pelo que defrontarem um «tubarão» nessa semana não é, em teoria, o melhor cenário possível.

