Grandes incêndios serão investigados pela Comissão Nacional para a Gestão Integrada de Fogos Rurais

Os grandes incêndios deste Verão, como o da Serra da Estrela, vão ser investigados pela Comissão Nacional para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, criada em Março de 2021 e que é presidida por Tiago Oliveira, presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF). Após os incêndios de 2017, Tiago Oliveira, foi presidente da Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema de Gestão Integrada dos Fogos Rurais, cargo com estatuto de secretário de Estado, sob tutela do primeiro-ministro. Em 2018, assumiu a presidência da comissão de instalação da AGIF.

