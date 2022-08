Grandeliga Marcell Ozuna fue arrestado por conducir ebrio

Entornointeligente.com /

El jardinero Marcell Ozuna, de Bravos de Atlanta, fue arrestado por conducir en estado de ebriedad la madrugada del viernes cerca de Atlanta.

Fue el segundo arresto en el último par de años para Ozuna. Fue detenido el 29 de mayo de 2021 por cargos de agresión agravada por estrangulamiento y agresión con lesiones luego que policías dijeron haberlo visto atacar a su esposa.

Esos cargos fueron retirados después de que el pelotero de 31 años completó un programa de intervención previa al juicio.

Ahora, el dominicano enfrenta más problemas legales tras ser arrestado por un policía de Norcross en el área metropolitana de Atlanta.

Fue procesado en la cárcel del condado Gwinnett alrededor de las 4:30 de la mañana del viernes, acusado de conducir en estado de ebriedad y no poder mantenerse en el carril. Fue liberado tras el pago de una fianza de 1.830 dólares.

«Bravos de Atlanta está al tanto del arresto de Marcell Ozuna esta mañana y siguen recopilando información sobre todos los hechos relacionados con el incidente», indicó el equipo en un comunicado.

«Nuestra organización se toma estos asuntos muy en serio y obviamente está decepcionada por la situación. Debido a que se trata de un asunto legal, no tendremos más comentarios hasta que se complete el proceso», añadió.

Ozuna se encuentra en su tercera temporada en Atlanta. Está en el segundo año de un contrato de cuatro campañas por 65 millones de dólares.

Después del arresto de 2021, Ozuna fue puesto en licencia administrativa durante una investigación de Grandes Ligas y se perdió la etapa de Atlanta que culminó con el título de la Serie Mundial.

Grandes Ligas suspendió a Ozuna por 20 juegos bajo su política de violencia doméstica en noviembre, lo que le permitió regresar para el inicio de esta temporada.

Ozuna se disculpó con sus compañeros y aficionados en los entrenamientos de primavera en marzo.

«Mis fanáticos, les voy a dar lo mejor y voy a ser una mejor persona, y lo siento», dijo Ozuna al comienzo de los entrenamientos de primavera.

Ozuna completó un programa de intervención previa al juicio bajo las condiciones establecidas por la fiscalía de distrito del condado Fulton para el retiro de los cargos previos. El programa incluía de tres a seis meses de supervisión.

También se le ordenó completar un programa de intervención de violencia familiar de 24 semanas, al menos 200 horas de servicio comunitario y un curso para el manejo de la ira.

