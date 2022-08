¡GRANDE! Salvador Pérez conquista al Yankee Stadium y cierra remontada de Reales

Entornointeligente.com /

El venezolano Salvador Pérez volvió a liderar a los Reales de Kansas City este domingo en el Yankee Stadium con un jonrón que envió la bola a 441 pies y permitió que los suyos culminaran la remontada para el triunfo final sobre los Yankees 6-8.

La lesión que tuvo fuera de juego a Pérez recientemente no ha sido un impedimento para que este domingo se convirtiera en uno de los grandes protagonistas de la jornada en la MLB y de los Reales.

Pérez, natural de Carabobo, convertía así su jonrón número 13 de la temporada para los Reales, el segundo en tres partidos desde su regreso, con siete carreras impulsadas.

Fue una jornada para el recuerdo en los estadios de la MLB a la figura de Bill Russell, el deportista más ganador de la historia en cualquier deporte de los Estados Unidos.

Su imagen en los videomarcadores y el respeto desde los deportistas y aficionados en las gradas fueron el denominador común en la previa de cada encuentro.

Una de las anécdotas del día se vio en Toronto, cuando los puertorriqueños Javier Báez y José Berríos, ambos de Bayamón, se encontraron cara a cara. Algo que no sería reseñable de no ser porque ambos son cuñados (sus respectivas mujeres son hermanas), lo que convertía ese duelo en el diamante en algo más que deporte profesional.

El honor de la familia también estaba en juego, como destacó en tono de broma el entrenador A.J. Hinch: «La charla en su cena de Navidad probablemente gire en torno a ese duelo con el bate».

Yankees 6-8 Reales

Kansas City protagonizó una de las remontadas del día en la MLB gracias a la reacción en la octava y novena entrada, después de que fueran perdiendo en el parcial por 4-6.

Salvador Pérez fue el héroe en el Yankee Stadium, dejando su sello en el cierre de partido al conectar un espectacular cuadrangular de tres carreras a 441 pies que daba la vuelta al luminoso y el triunfo a los Reales. La velocidad de la pelota tras ser golpeada en este icónico bateo ascendió a 112.2 millas por hora.

Astros 3-2 Marineros

El cubano Yordan Álvarez volvió a brillar con los Astros e impulsó con el bate el triunfo por walk-off de los Astros en casa frente a los Marineros de Seattle, en la décima entrada.

Álvarez impulsó la carrera del hondureño Mauricio Dubón que dejó en el terreno a los de Seattle con otra gran jugada en su magnífica temporada.

El dominicano Julio Rodríguez fue la baja sensible de los Marineros de Seattle y no pudo ayudar a los suyos, dolorido en la muñeca tras recibir el impacto de la bola en la octava entrada de la victoria del sábado sobre los Astros. Se prevé que no agarre el bate hasta, al menos, dentro de cinco días.

Padres 3-2 Mellizos

El puertorriqueño José Miranda y el venezolano Luis Arráez fueron protagonistas en el Petco Park con sendos jonrones, pese a que no pudieron evitar la derrota de los Mellizos de Minnesota.

Sean Manaea, lanzador adquirido por San Diego en el pasado mes de abril, permitió solamente dos carreras en seis entradas.

Emilio Pagán, descartado por los Padres hace pocos días, sí concedió los hits que empataron y ganaron finalmente el partido.

Marlins 3-9 Mets

Nueva York fue muy superior a Miami en el LoanDepot Park, desde la primera entrada ya se disparó en el marcador con tres carreras, que fueron repetidas también en la tercera entrada.

Este triunfo de los Mets supone la mejor racha de victorias de la temporada con seis al hilo. El puertorriqueño Francisco Lindor fue protagonista con tres hits, al igual que Jeff McNeil y Mark Canha.

Rockies 3-7 Dodgers

Los Dodgers completaron la serie en el Coors Field de Denver con una nueva victoria que tuvo como principal actor a James Outman.

El californiano nunca olvidará su debut en las Grandes Ligas, con una representación notable de familiares y amigos en la grada, que enloquecieron al ver a su chico mandar la bola fuera del campo en su primera respuesta con el bate para el consecuente jonrón.

