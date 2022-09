Gran alianza nacional, en espera de ser convocada para participar de la segunda fase del diálogo

Entornointeligente.com /

Representantes de la ‘Gran alianza nacional por Panamá’, este lunes durante la conferencia de prensa. Larish Julio | La Estrella de Panamá La Gran alianza por Panamá, bloque formado por 150 gremios y agrupaciones, anunció que está preparada para unirse a la segunda fase de la mesa del diálogo, y además espera ser convocada a participar porque aún no han sido oficialmente invitados.

Alicia Jiménez, de la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá (Fedecámaras), señaló que considera que todos los panameños deben participar, porque todos están afectados.

«En ese sentido, la educación de todos los jóvenes es la garantía del relevo generacional para este país», dijo.

Señalan que los panameños lograremos construir un país más justo si se impulsa a sectores con mayor capacidad de generar empleo, como el agro, el turismo y esparcimiento y la construcción. «Así lograremos un círculo virtuoso que dinamice estos sectores y surja la necesidad de contar con más personas empleadas; así como, el crecimiento y desarrollo ya existentes. El trabajo genera paz social, el trabajo genera bienestar y permite que los panameños podamos tener control de nuestro futuro», destacó Jiménez.

Considera que el tema educación tiene que ser agenda número uno en la mesa de diálogo «porque está el hecho de que es una verdadera estrategia que pueda suministrar empleos para la población, que está a gritos pidiendo insertarse en el modelo productivo de generación de ingresos para todos los panameños, llámese raspadero, zapatero, mecánico, aquí todo el mundo está afectado con esto de que no hay liquidez en el país», sostuvo Jiménez.

Dejó claro que las 150 agrupaciones que pertenecen a la Gran alianza nacional, en donde abarcan casi 800 mil empleos, todos están realmente necesitando esa mesa de diálogo donde se aborden temas que sean para poder garantizar el crecimiento y desarrollo económico que necesita este país dentro de los parámetros que necesitamos para todos los panameños.

«La Gran alianza apuesta por la unidad nacional, por un nuevo pacto social, y si de esto surge que realmente hagamos un pacto social con cambios estructurales, estaremos ganando todos los panameños, y desde la Gran alianza hay capital humano para responder», mencionó.

Reiteró que es momento de sumar y no de restar, para juntos lograr un progreso equitativo para todos los panameños.

La mesa de diálogo por Panamá aprobó iniciar la fase 2 del diálogo el próximo 23 y 24 de septiembre, a las 10:00 a.m. en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

