Cosmonauta captó el cometa más brillante de los últimos siete años cuando pasaba cerca de la Tierra (Fotos)

El cometa C/2020 F3 (NEOWISE) cerca de la Tierra. | Twitter / Ivan Vagner

El cosmonauta ruso Iván Vágner compartió este sábado en su cuenta de Twitter una foto impactante, tomada desde la Estación Espacial Internacional, del cometa C/2020 F3, también conocido como ‘NEOWISE’, cuando pasaba cerca de la Tierra.

Por RT

“Intenté captar el cometa C/2020 F3 (NEOWISE) un poco más de cerca, el más brillante de los últimos 7 años”, comentó Vágner y apuntó, que “su cola era claramente visible desde la Estación Espacial”.

Además, logró a captar otro fenómeno espacial, llamado ‘nubes luminosas’. El cosmonauta explicó que ahora “es la temporada alta de nubes luminosas o mesosféricas”, y detalló que “se forman a una altitud de unos 80 kilómetros”.

A couple of minutes ago I captured 2 rare events at once: #LuminousClouds at sunrise and a #meteor entering the atmosphere. A truly mesmerizing view!

Now is the high season for luminous (or mesospheric) clouds. These are the highest clouds forming at an altitude of about 80 km. pic.twitter.com/3rRg3BbGyc

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) July 4, 2020

