Graham Potter: «Estamos entusiasmados con Pervis»

El entrenador del Brighton & Hove Albión, Graham Potter , expresó sus primeras palabras sobre el fichaje de Pervis Estupiñán , que se vinculó al club inglés hasta 2027.

El lateral llegó a las ‘Gaviotas’ para suplir la baja del español Marc Cucurella , que se marchó en el presente mercado de fichajes al Chelsea. La transacción rondó los USD 60 millones.

«Estamos entusiasmados con lo que nos trae Pervis. Él ocupa un puesto al que hemos estado buscando agregar profundidad «, comentó el estratega inglés, sobre el jugador de la Tri.

Potter empezó la temporada 2022-2023, con una línea de tres defensores y dos carrileros. Este sistema es ideal para Pervis, que se caracteriza por sus largos recorridos, sumado a sus centros y llegadas en ataque.

Así mismo, el estratega reconoció que Pervis llega al equipo tras haber sumado experiencia en escenarios importantes como la Selección de Ecuador, la Champions League, Uefa Europa League y La Liga.

«Lo ayudaremos a establecerse aquí en Inglaterra, pero estamos ansiosos por trabajar con él y verlo en acción en la Premier League», añadió Potter.

El ecuatoriano jugará por primera vez un campeonato europeo que no sea el de España. Pese a que perteneció al Udinese Calcio (Italia) por un año y al Watford (Inglaterra), por tres, nunca jugó en esos equipos ni en esos países.

Recorrido en Europa Pervis Estupiñán arribó al viejo continente en 2016. En seis años ha jugado más de 130 partidos en la primera división española, defendiendo los colores de Granada, Osasuna y su último club, el Villarreal.

En cuanto a copas internacionales, jugó cuatro partidos en Europa League y fue campeón del certamen en la edición 2020/2021. También tiene en su recorrido 11 cotejos Champions League y llegó hasta la semifinal en la temporada 2021/2022.

We’re delighted to announce the signing of defender Pervis Estupinan from La Liga side Villarreal! ✍️

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 16, 2022

