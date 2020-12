Entornointeligente.com /

Falleció la actriz británica Barbara Windsor por Alzheimer a los 83 años

Barbara Windsor, una de las actrices más populares de Gran Bretaña y Reino Unido, conocida por sus papeles como la encargada de un pub Peggy Mitchell en la telenovela de la BBC ?EastEnders? y por las películas ?Carry On? , murió a los 83 años de edad.

Windsor, una actriz popular en Gran Bretaña y llamada simplemente como ?Babs? , murió este jueves 10-D por la noche en un hogar de ancianos en Londres, confirmó su esposo Scott Mitchell. ?Su fallecimiento fue por Alzheimer/demencia y Barbara finalmente murió en paz y pasé los últimos siete días a su lado?, informó en un comunicado. ?No es el final que merecen Barbara o cualquier otra persona que viva con esta cruel enfermedad? , agregó.

Windsor había sido diagnosticada con la enfermedad en 2014 y el año pasado presentó una petición al primer ministro Boris Johnson pidiendo más inversión en el tratamiento de la demencia. ?Muy triste por Barbara Windsor, mucho más que la encargada de un pub y estrella de ?Carry On?? , aseveró Johnson en Twitter.

?Hizo campaña por los solitarios y los vulnerables y alegró al mundo con su propia marca británica de inofensiva picardía y escándalo inocente. Nuestros pensamientos están con Scott y toda su familia & amigos? , agregó. El nombre de la actriz era Barbara Deeks, pero lo cambió a Windsor poco después de debutar en el West End en 1952, por lo que ‘Windsor’ se lo atribuyó a sí misma como artístico

Se unió a ?EastEnders? en 1994, y se tomó un año sabático del show por razones de salud en 2003, antes de regresar como una serie regular en 2005

Windsor dejó la telenovela en 2009, diciendo que quería pasar más tiempo con su esposo, con quien se había casado en 2000. La actriz admitió en ese momento que su papel como Peggy Mitchell, en el que solía gritar ?Sal de mi pub? a sorprendidos lugareños, había cambiado su vida

Antes de ?EastEnders?, Windsor era mayormente conocida como una actriz de comedia. Hizo su debut como actriz en el cine en ?The Belles of St Trinian?s? en 1954 y saltó a la fama actuando en muchas películas de ?Carry On? de las décadas de 1960 y 1970, por lo que se había convertido en una mujer muy famosa en Inglaterra en ese entonces hasta la fecha

www.diariorepublica.com Vía Agencias/Diario República

