Graffe: “El Gobierno busca eliminar la AN”

Sergio Graffe, dirigente de Copei Recientemente el Gobierno, representado por el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, denunció el entrenamiento de células terroristas, por parte de factores del partido de derecha Voluntad Popular (VP), para generar escenarios violentos. El opositor Sergio Graffe opina que "este Gobierno rota a los enemigos según sea la crisis que se le presente. Hubo un tiempo en el que el enemigo era Acción Democrática, cuando Ramos Allup presidía la Asamblea Nacional, después era Primero Justicia cuando Julio Borges, seguidamente Un Nuevo Tiempo y ahora Voluntad Popular". Manifestó "que ahí se ve que es un ataque contra la única institución legítima que existe en Venezuela, la Asamblea Nacional, que se está encargando de implementar soluciones para salir de esta crisis". De igual manera recalcó "que la esperanza que despertó Juan Guaidó fue tan inusitada, tan intensa que mucha gente creyó que la salida del Gobierno era de un tiempo inmediato, pero el Ejecutivo esta demostrando que es capaz de hacer lo que sea para mantenerse en el poder". Cuando uno observa la presencia de militares y aviones rusos en Venezuela, obviamente ahí hay un mensaje de persuasión a los países que están colaborando a salir de esa tragedia, sin embargo sostuvo "que es una provocación contra todo el concierto de naciones que han reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela, y que lo quieren apoyar con el ingreso de la ayuda humanitaria y están colaborando con las sanciones a oficialistas". Por otra parte señaló que el Gobierno unifica el tema contra EEUU por un discurso tan fletario ideológico de ir supuestamente contra el imperio, pero cuando observas que muchas instituciones del país están llenas de cubanos, rusos, chinos, árabes, etc, ese discurso antiimperialista no tiene sentido". Ahora bien, destacó que "el tema contra Voluntad Popular simplemente es porque Guaidó es dirigente importante de ese partido, pero en el fondo es una circunstancia que justifica su ataque, lo que se pretende es crear un sentimiento de apaciguamiento, de que la gente pierda la esperanza, pierda el optimismo porque el Gobierno está recrudeciendo la represión, y eso lo vemos con las últimas actuaciones en su desespero para no perder el poder es capaz de cualquier cosa, como por ejemplo inventar ese supuesto plan conspirativo de Voluntad Popular". Asegura "que las versiones oficiales solamente las creen una parte de los que siguen a Maduro, porque son tan rimbombantes, con tanta falta de credibilidad que inclusive el propio chavismo duda de esas versiones, no solamente por el tema del plan de la conspiración sino por el mismo tema del apagón al insistir en que el colapso del sistema eléctrico es un hackeo electromagnético, lo que catalogó como una ofensa a la inteligencia de los venezolanos./CT

