Graduandos temen no dar la talla para ingresar a la ‘U’

Entornointeligente.com /

El Paro de labores de los docentes continúa mientras miles de estudiantes esperan saber como recuperarán las clases

Más de 36 mil estudiantes graduandos se encuentran con un verdadero dilema, primero pasaron dos años de estudios de manera virtual a causa de la pandemia y ahora se enfrentan a un paro indefinido de los docentes que está por cumplir su cuarta semana. Por lo que temen no dar bola en los exámenes de ingreso de las universidades.

Esta situación preocupa no solo a los padres de familia sino a los mismos alumnos. El Ministerio de Educación (Meduca) informó que los alumnos graduandos de diferentes centros educativos del país presentan cuadros de ansiedad, al ver que sus docentes no retornan a sus aulas de clases y no podrán prepararse adecuadamente para su ingreso a las universidades.

La entidad señala que cerca de mil 500 estudiantes han pedido citas en los 152 gabinetes psicopedagógicos que funcionan en el país, por los cuadros de ansiedad, de los cuales ya han atendido a unos 300.

El estudiante Samuel Vega, cuestiona que con el paro de labores, como estarán preparados para alcanzar el puntaje de las pruebas académicas de las universidades, cuando este año debía ser clave para sus estudios. ‘Pasamos dos años estudiando por módulos o de manera virtual, que no es lo mismo que prepararse en una aula de clases para ahora enfrentar este paro; no es justo’, reclamó.

Por su lado, Kariam De La Rosa, de la Federación de Padres de Familia de Panamá Oeste, dijo que la paralización traerá una mayor desigualdad entre los alumnos de escuelas particulares con los de la oficial, además, los graduandos no estarán preparados para ingresar a las carreras que desean por falta de competencia, mientras que otros no podrán ingresar al mercado laboral.

El exministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales afirmó que después de estar confinando casi 2 años de pandemia, además con el agravante que las escuelas siguen cerradas, es lógico que los estudiantes estén presentando altos niveles sintomático de ansiedad.

Según Cañizales los alumnos se estarán preguntando ¿cómo van a hacer los logros de aprendizaje, si pasarán las pruebas psicométricas y de conocimientos de admisiones en las universidades y qué empresa estará interesada en contratar a nuestros jóvenes con las deficiencias académicas que se están presentando?

Recientemente, el director nacional de Tercer Nivel de Enseñanza del Meduca, Cándido Jordán, explicó que en una paralización de clases, los más afectados son los escolares que deben ingresar el próximo año a las distintas universidades, tanto oficiales como particulares; de hecho, ya presentan deficiencias para alcanzar los puntajes necesarios que se requieren para ingresar a los centros de estudios superiores.

Jordán, además citó por ejemplo que aquellos estudiantes que aspiran a ser médicos, las universidades, aplican exámenes con rigurosidad y sobre la base de los conocimientos básicos que deben tener en matemáticas, ciencia, cálculo, y otros. De La Rosa, al igual que el estudiante Vega, solicitaron a los docentes retornar a las aulas. Sin embargo, ayer Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), aseguró que la medida de fuerza continuaba.

Meduca aclaró que los días perdidos, que ayer sumaban 15, deben reponerse.

La socióloga, Xiomara Rodríguez, enfatizó que estudiantes están mal preparados porque no estaban preparados para pasar de las clases presenciales a las virtuales, lo que creó en ellos una instabilidad. Reiteró que tanto los alumnos como los docentes no estaban preparados ni técnicamente, ni metodológicamente ni mucho menos mentalmente para pasar de un sistema tradicional a uno virtual,

‘Sí hay una carencia de conocimientos, y los estudiantes son consientes; y eso les genera ansiedad’, manifestó al acotar que la ansiedad también se da cuando se está cerca de ingresar a la universidad; también puede deberse a que sus comodidades se vieron afectadas o perdieron a un ser querido en esta pandemia.

Cañizales, aseguró Posiblemente se deba a inquietud que se está apoderando en la sociedad panameña, especialmente en los graduando que ven su futuro incierto c CANTIDAD 40 %

de las escuelas a nivel nacional están recibiendo alumnos, aunque no hay una cifra oficial de asistencia.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com