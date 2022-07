¡GRACIAS, DIOSES! George R.R. Martin advierte que el final los libros de «Canción de Hielo y Fuego» será diferente a la serie

Entornointeligente.com /

George R.R. Martin está listo para concluir la historia de fantasía que ha dado la vuelta al mundo. El autor de 73 años está trabajando actualmente en ‘The Winds of Winter’ -la penúltima historia de la serie de publicaciones ‘Game of Thrones’- por lo que ha insistido en que el clímax será diferente al de la producción de HBO, cuyo final dividió opiniones y fue criticado por muchos espectadores.

En una entrada de su blog, George explicó: «He estado trabajando en mi jardinería. Las cosas crecen y cambian, como nos ocurre a los jardineros. Las cosas se retuercen, las cosas cambian, me llegan nuevas ideas, las viejas ideas resultan inviables. Escribo, reescribo, reestructuro, destrozo todo y vuelvo a escribir, atravieso puertas que no llevan a ninguna parte y puertas que se abren a maravillas».

El autor continuó: «Sin embargo, lo que he notado cada vez más últimamente es que mi trabajo de jardinería me aleja cada vez más de la serie de televisión. Sí, algunas de las cosas que se vieron en HBO en ‘Game of Thrones’ también se verán en ‘The Winds of Winter’ (aunque quizá no de la misma manera)… pero gran parte del resto será muy diferente».

Y añadió: «Las novelas son mucho más grandes y mucho más complejas que la serie. Ciertas cosas que sucedieron en HBO no sucederán en los libros. Y viceversa».

Martin espera que la gente establezca comparaciones entre las novelas y la serie de televisión y puede entender que los fans lo hagan.»Sin duda, cuando termine, habrá un gran debate sobre qué versión de la historia es mejor. A algunos les gustará mi libro, otros preferirán la serie de televisión. Y eso está bien, uno paga su dinero y elige».

Con información de Bang Showbiz

