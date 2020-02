Grabaron a venezolanos que se enfrentaron a machetazos frente a terminal de Perú

Entornointeligente.com /

Alrededor de ocho venezolanos se enfrentaron a machetazos en medio de la pista, cuando transitaban por inmediaciones del terminal terrestre, en la ciudad de Huarmey, de la región Áncash, Perú. Vecinos grabaron la gresca, mientras que la policía detuvo a seis de estos ciudadanos extranjeros.

Según imágenes registradas por moradores y cámaras de seguridad, los extranjeros estaban divididos en dos bandos al momento de la disputa; sin embargo, la tensión empeoró cuando sacaron sables y machetes para agredirse.

“Al parecer, estos sujetos han de tener alguna enemistad, han venido desde abajo (del terminal terrestre). Algunos llevaban mochilas y tenían los rostros tapados con polos”, comentó un vecino.

Transeúntes que presenciaron el incidente alertaron a los policías, quienes llegaron minutos después y neutralizaron a los ‘llaneros’. Seis de ellos fueron detenidos, mientras que el resto escapó, escabulléndose entre el tumulto de las curiosas personas.

