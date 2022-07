Graban el momento en que una mujer abandona a su suerte a un perrito ciego

Entornointeligente.com /

Pese a que los perros son el mejor amigo del ser humano , a veces ocurren casos en los que las personas no saben corresponder al cariño que estos animales le brindan a sus amos.

Ejemplo de esto es la historia de Adriano , un perro invidente de 14 años que fue abandonado a su suerte en el jardín de una casa. La dueña del canino de raza cocker también dejó una breve carta en donde explica algunas características del animal.

Según la prensa argentina, el hecho fue captado por las cámaras de seguridad ubicadas en el barrio Paternal, de Buenos Aires .

Las grabaciones de seguridad exponen el momento en que una mujer, quien sería la dueña del animal , deja al perro al frente de un hogar, posteriormente revisa que no haya testigos y luego alza al perro para lanzarlo hacia el jardín de una casa .

Segundos después toma una carta y la introduce en el buzón de la vivienda donde abandonó al perro.

Medios locales revelaron que en la nota dejada por la mujer ofrece cierta información sobre el animal , como su nombre ( Adriano ), edad, tipo de comida que puede comer, entre otros datos.

«Tengo 14 años. Estoy ciego hace tres años. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, ni a grandes, ni a otras mascotas . La comida casera me cae mal. No sé comer huesos», indica la carta que fue publicada por medios locales.

Norma, la mujer que encontró al perro abandonado, le relató a la prensa que ella carecía de los medios para poder a Adriano y por ello acudió a una amiga que trabaja en un refugio para animales llamado ‘Patitas En Casa’ . Gracias a esta decisión el perro se encuentra bajo el cuidado de profesionales .

A su turno, el refugio usó sus redes sociales para informar que Adriano está en buenas manos y que el perro ya tiene un nuevo hogar, pues una mujer decidió adoptar al animal. De igual manera, la entidad indicó que al canino se le realizarán un serie de exámenes de control, para conocer cómo se encuentra de salud.

«Sin embargo, el pobre perro no entiende nada . ¿Qué se sentirá ser abandonado por tu familia de toda la vida? Creo que nadie quisiera saberlo», agrega la publicación realizada por el refugio ‘ Patitas En Casa’.

Cabe destacar que en la publicación de la entidad también se pueden ver las imágenes del momento en que la aparente dueña de Adriano, lo abandona en el jardín de una casa .

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ♥Patitas En Casa♥ CABA🇦🇷 (@patitasencasa)

