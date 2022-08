Graças às «leis covid», Cascais entregou 14 milhões sem concurso a empresa de brindes

Entornointeligente.com /

A Câmara de Cascais gastou mais de 14 milhões de euros por ajuste directo em aquisições relacionadas com o combate à pandemia feitas sempre à mesma firma, a empresa de brindes Enerre, que aproveitou o surgimento da covid-19 para se especializar em fornecimentos nesta área e criou mesmo uma sucursal para esse efeito, a Enerre Pharma. O elevado valor das adjudicações e o facto de a autarquia e uma empresa municipal terem celebrado com a Enerre 30 contratos por ajuste directo, invocando a urgência imperiosa da aquisição das máscaras, testes rápidos e outros materiais suscitou a atenção do Tribunal de Contas. O último ajuste, no valor de 590 mil euros, data de Março passado.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com