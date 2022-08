GP de Austria | Bastianini logra su primera pole position en MotoGP

Entornointeligente.com /

Enea Bastianini (Gresini-Ducati) logró este sábado 20 de agosto su primera pole position en la categoría reina del motociclismo mundial, MotoGP, mientras que parejera oficial de Ducati, Francesco Bagnaia y Jack Miller, comenzarán segundo y tercer respectivamente el Gran Premio de Austria que se disputará mañana en el Red Bull Ring.

Mientras que el campeón defensor y líder del Mundial, Fabio Quartararo de Yamaha partirá quinto rodeado de la Armada de Ducati, que mostró su poderío en el rápido y modificado circuito de Spielberg.

POLE POSITION FOR THE BEAST! 🔥 @Bestia23 's first in the premier class! 👏 #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/8oAUnFxDHL

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 20, 2022

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que tuvo que ganarse el pase a la segunda clasificación desde la primera, acabó en la novena plaza, tercera línea de la formación de salida, y precisamente él tenía que ser uno de los grandes protagonistas de la primera clasificación, motivo por el que salió rápido y dispuesto a mejorar su rendimiento en un trazado en el que hasta la fecha se le «atragantó» la nueva variante y quizás también se ha visto condicionado por su lesión en el calcáneo.

Esa variante, emplazada en la curva dos, no terminó de convencer al segundo clasificado del mundial, aunque con dos vueltas rápidas consecutivas Aleix Espargaró intentó defender su paso a la segunda clasificación y, de paso, ayudar a su hermano Pol (Repsol Honda RC 213 V), que tampoco conseguía un buen ritmo en el trazado austríaco del «Red Bull Ring» pero sólo consiguió su objetivo el primero, para disgusto del segundo.

En la segunda clasificación Aleix Espargaró llegó «caliente» y consiguió la primera posición rápido, si bien luego se vio superado por el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22), el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) y el también español Joan Mir (Suzuki GSX RR), con el líder del mundial Quartararo en la sexta posición.

En su sexta vuelta saltó a la «palestra» el italiano Bagnaia, quien al rodar en 1:28.796 le endosó algo más de una décima de segundo a su compañero de equipo Miller y casi medio segundo a Quartararo, quien en su siguiente vuelta recortó distancias, pero el tramo final de la clasificación hubo sorpresas pues Bastianini superó a Bagnaia para lograr su primera «pole position» en MotoGP, con hasta cuatro Ducati en las primeras posiciones.

Con Bastianini y Bagnaia al frente, también estuvieron el australiano Miller y el español Jorge Martín, con el líder del mundial en la quinta plaza, «emparedado» por su compatriota Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22), que fue sexto. Aleix Espargaró se tuvo que conformar con la novena posición.

El japonés Ai Ogura (Kalex) batió «in extremis» al español Alonso López (Boscoscuro) para conseguir la mejor posición de la salida de Moto2, aunque fue López quien dominó buena parte de la clasificación, que cedió por apenas 48 milésimas de segundo, si bien dejó claro que tiene ritmo suficiente como para intentar pelear por el triunfo, y junto a ellos en la primera línea el líder del campeonato, Augusto Fernández (Kalex), que suma cuatro victorias en la actual temporada, tres de ellas de manera consecutiva.

El español Daniel Holgado (KTM) sorprendió en Moto3 al lograr la primera «pole position» de su carrera deportiva, desbancando al gran favorito del fin de semana, el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), quien tendrá que cumplir con una doble penalización de vuelta larga en la carrera austríaca y que había dominado buena parte de las sesiones libres de entrenamientos, pero en una última vuelta magistral, Daniel Holgado culminó la «proeza».

Junto a ellos, en la primera línea de salida, estará el turco Deniz Öncü (KTM), otro de los grandes animadores del fin de semana austríaco, en donde tanto al líder del mundial, Sergio García Dols (GasGas), como a su compañero de equipo Izan Guevara (GasGas), se les atragantó el trazado al concluir undécimo el primero y octavo el segundo.

Top 10: 1. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) – 1:28.772 2. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.024 3. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.109 4. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) + 0.186 5. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0,231 6. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 0,274 7. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 0,363 8. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0,483 9. Aleix Espargaró ( Aprilia Racing) + 0,483 10. Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP™) + 0,564

800 Noticias

