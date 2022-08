Governo vai manter descontos no ISP até ao final de setembro

Entornointeligente.com /

O Governo anunciou, esta quarta-feira, que vai manter até ao final de setembro a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), neste caso o desconto que equivale a uma taxa de IVA de 13%.

«O Governo mantém as medidas de mitigação do aumento dos preços dos combustíveis para o mês de setembro, apoiando todos consumidores através de uma redução nos impostos», lê-se num comunicado do Ministério das Finanças.

O desconto do ISP equivalente à descida da taxa do IVA de 13% estava previsto vigorar até 4 de setembro, tendo sido agora renovado até ao final do mês.

Segundo o Executivo, a diminuição da carga fiscal é de 28,2 cêntimos por litro de gasóleo e 32,1 cêntimos por litro de gasolina.

Já quanto ao gasóleo agrícola, o desconto do ISP aplicável ao combustível colorido e marcado, com aplicações no setor primário (agricultura, aquicultura e pescas), vai manter-se fixado nos 6 cêntimos por litro no mês de setembro.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com