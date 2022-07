Governo vai aprovar Simplex 2022 e agilizar licenciamento ambiental de renováveis

Entornointeligente.com /

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta sexta-feira que o Governo vai avançar com medidas para a «agilização do licenciamento ambiental» para projetos de energias renováveis quando aprovar, na próxima semana, o programa Simplex para 2022.

«Quando, para a semana, aprovarmos o Simplex para 2022, as medidas emblemáticas do Simplex vão mesmo ter a ver com a agilização do licenciamento ambiental» , disse o chefe do Governo.

Segundo António Costa, estas medidas servem para o país aumentar a sua capacidade de autonomia na produção de energia.

Subscrever O primeiro-ministro falava na cerimónia de inauguração da Central Solar Flutuante de Alqueva, realizada no paredão da barragem alentejana, entre os concelhos de Portel (Évora) e Moura (Beja).

E este passo «é decisivo, do ponto de vista macroeconómico para o país», porque o custo de importação de energia tem «um peso enorme» na balança externa nacional.

Se Europa apostasse na transição energética já não financiava Rússia O primeiro-ministro, António Costa, considerou esta sexta-feira que, se os outros países da Europa tivessem apostado na transição energética, como fez Portugal, «não continuariam a financiar o senhor Putin», com a compra de gás russo.

«Tivéssemos os outros países da União Europeia feito a aposta que nós fizemos e, seguramente, não continuariam a financiar o senhor Putin, continuando a adquirir gás da Rússia para satisfazer as suas próprias necessidades» , afirmou.

António Costa, que discursava na inauguração da Central Solar Flutuante de Alqueva, junto ao paredão da barragem alentejana, defendeu que «a trágica conjuntura tornou mais clara a vantagem» da aposta estratégica nas energias renováveis feita por Portugal.

