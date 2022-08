Governo vai apresentar medidas para mitigar aumentos do gás

Entornointeligente.com /

O Governo vai apresentar na quinta-feira soluções para os consumidores mitigarem os aumentos do gás esta quarta-feira anunciados pela EDP e pela Galp, disse à Lusa fonte oficial do Ministério do Ambiente.

As medidas serão apresentadas pelo ministro do Ambiente e da Acção Climática numa conferência de imprensa à tarde no Ministério, em Lisboa, avança a Lusa, e resultam de um trabalho conjunto com a ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), acrescentou a mesma fonte.

A EDP Comercial anunciou esta quarta-feira que irá agravar os preços de gás natural às famílias num valor médio de 30 euros, no final do Verão, uma mudança que abrange 650 mil clientes, de um total de 1,228 milhões residenciais no mercado liberalizado, no final de Março, de acordo com os dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

A EDP Comercial justificou a decisão com a escalada de preços do gás nos mercados internacionais.

Também a Galp anunciou uma subida dos preços do gás natural em Outubro, num «valor a indicar brevemente».

Os preços do gás natural para os consumidores em mercado regulado também irão aumentar em Outubro, em 3,9% em relação ao mês anterior, segundo anunciou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), em Junho.

