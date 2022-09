Governo: Seis meses que parecem seis anos

Entornointeligente.com /

O Governo está à beira de completar seis meses. Ou diria seis meses que parecem seis anos? Isto porque, para além do momento turbulento que se vive na Europa, com a guerra na Ucrânia e a consequente crise energética e de inflação, o executivo de António Costa tem ele próprio andado em turbulência com vários ministros a falar de forma dissonante e com várias polémicas a queimar o Governo.

Já tivemos a demissão de uma ministra, a da Saúde e na semana passada aqui falámos do caso António Costa Silva. Esta semana as atenções estão centradas em Ana Abrunhosa e na atribuição de fundos comunitários a empresas do seu marido. Neste Poder Público vamos tentar fazer a avaliação destes seis meses.

Conhece os podcasts do PÚBLICO? Espreite a nossa página de podcasts para descobrir os nossos programas sobre música , livros , desporto e nutrição , saúde mental , igualdade de género e muito mais.

P24 – de segunda a sexta-feira, às 7h, o seu dia começa aqui Poder Público – às quintas-feiras, a semana política em debate com Helena Pereira, Marta Moitinho Oliveira, São José Almeida e Sónia Sapage Azul – a cada 15 dias, às quintas-feiras, conversas sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade, com moderação de jornalistas do Azul Desordem Mundial – num mundo quase sempre anárquico, um podcast para debater a política internacional. Às terças-feiras, com Alexandre Guerra, Cátia Moreira de Carvalho e Diogo Noivo. Siga o podcast Poder Público no Spotify , Apple Podcasts , SoundCloud ou outras aplicações para podcasts .

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts .

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com