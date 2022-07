Governo responsabiliza PSD por atraso na questão da infra-estrutura do aeroporto de Lisboa

Entornointeligente.com /

O ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, responsabilizou nesta quarta-feira o PSD pelos atrasos no aumento da capacidade aeroportuária na região de Lisboa.

«Nestes últimos sete anos, o Governo foi até onde pôde. O PSD sabia que, para concretizar aquela que era a solução que foi por si escolhida [quando foi Governo], era necessário alterar uma lei que se recusou a fazer e atrasou, obviamente, o processo», afirmou o governante, em declarações aos jornalistas.

Falando em Vizela, no distrito de Braga, onde visitou habitações sociais, Pedro Nuno Santos assinalou que o PSD, «em matéria de expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, a última coisa que pode fazer é pôr-se de fora da fotografia».

Observando que a questão do aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa «está atrasada 50 anos», referiu que a governação socialista «continuou a solução que herdou de um governo do PSD/CDS e travou-a com uma mudança de liderança» daquele partido.

«Por razões de seriedade política e debate político, nós temos de ser honestos e sérios e cada um assumir as suas responsabilidades pessoais e portuárias», acrescentou.

Na terça-feira, o presidente do PSD afirmou que o partido está a ouvir personalidades e instituições sobre a futura solução aeroportuária , sem fixar um prazo, e desafiou o Governo a avançar já com obras no actual aeroporto de Lisboa.

Sobre a matéria, Pedro Nuno Santos disse esta quarta-feira aos jornalistas que o Governo precisa de «perceber melhor que obras no aeroporto de Lisboa é que o presidente do PSD está a falar».

«Perceber se [o PSD] está a dirigir estas questões ao Governo ou à concessionária do aeroporto da região de Lisboa. Perceber se a discussão sobre a futura solução para a região de Lisboa passa por discuti-la em posta ou discutir, sim, uma solução de expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa», concluiu o ministro.

