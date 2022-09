Governo quer estender horário do ensino pré-escolar para além das 15h

Entornointeligente.com /

O Governo pretende alargar o actual horário da educação pré-escolar pública, que neste momento se cinge a cinco horas lectivas diárias, terminando às 15h, quando no primeiro ciclo do ensino básico esse horário se estende até às 17h30.

A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias que teve acesso ao Plano de Acção da Garantia para a Infância. «É uma medida que está inscrita com o objectivo de lá chegar até 2030», garantiu a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Ana Mendes Godinho.

A par deste prolongamento do horário lectivo – o ensino pré-escolar público abrange crianças dos 3 aos 5 anos – o Governo quer ainda garantir almoços gratuitos para todos os alunos. Neste momento apenas as crianças abrangidas pelo escalão A do abono de família têm almoços grátis.

Segundo o JN, este plano de acção visa retirar 170 mil crianças da situação de exclusão social até 2030 «através da garantia do acesso efectivo ao acolhimento na primeira infância, a uma educação de qualidade, a cuidados de saúde, a uma alimentação saudável e a uma habitação digna».

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com