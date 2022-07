Governo promete obras nas escolas para fechar descentralização mas não sabe o custo

Entornointeligente.com /

É uma condição para fechar o acordo sobre descentralização com as câmaras municipais, mas o Governo ainda não sabe quanto vai custar. No processo de negociação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), foi estabelecida uma lista de escolas a reabilitar, cujo financiamento será assumido pela administração central. No entanto, chamada ao Parlamento a pedido do PSD e do PCP para explicar a turbulência no processo de descentralização, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, afirmou nesta terça-feira que seria «irrealista» apontar um valor para essa operação.

