Governo paga auxílio-emergencial a único condenado vivo por genocídio, preso por garimpo ilegal em terra ianomâmi

Entornointeligente.com /

BRASÍLIA. O governo federal paga auxílio emergencial ao único brasileiro condenado por crime de genocídio e que permanece vivo, preso na semana passada ao ser flagrado pela Polícia Federal (PF) em Roraima com mais de dois quilos de ouro ilegal. Pedro Emiliano Garcia é suspeito de ser dono de um garimpo ilegal na terra indígena ianomâmi, a maior do Brasil, e de operar transporte aéreo para alimentar o funcionamento dessa exploração de ouro na Amazônia.

A atividade criminosa atribuída a ele é a mesma que desempenhava quase 30 anos atrás, quando 16 ianomâmis foram mortos por garimpeiros que estavam em sua terra indígena. A Justiça Federal condenou quatro garimpeiros pelo crime de genocídio, Garcia entre eles, o que foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2006. Garcia é o único que permanece vivo, segundo associações de indígenas.

Outro beneficiário : Agressor de fiscal da Vigilância Sanitária recebeu auxílio emergencial

Depois de o Tribunal de Contas da União (TCU) obrigar que o governo tornasse públicos os nomes de todos os beneficiários do auxílio emergencial, o que foi feito pela Controladoria Geral da União (CGU), passou a ser possível saber os nomes de quem recebe os 600 reais mensais destinados a trabalhadores informais que ficaram sem renda em razão da pandemia do novo coronavírus. Têm direito ao auxílio trabalhadores de famílias em que a renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo.

Garcia recebeu a primeira parcela do auxílio, no valor de 600 reais, em maio. O CPF que consta no sistema da CGU é o mesmo CPF apontado em inquérito da PF que investiga Garcia por exploração de garimpo ilegal; em processos na Justiça Federal abertos em decorrência da mesma atividade criminosa; e em registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre aeronaves em nome do garimpeiro.

PUBLICIDADE Tanto as investigações da PF quanto os registros da Anac mostram que Garcia é dono de duas aeronaves Cessna, uma adquirida em 2016 e outra em 2018. Os aviões eram usados na logística do garimpo ilegal em terra ianomâmi, segundo a PF. O inquérito também registra que Garcia é dono de duas caminhonetes, uma Triton L200 e uma Chevrolet S10.

As lideranças ianomâmi apontam a existência de 20 mil garimpeiros ilegais em suas terras, um número próximo da própria quantidade de indígenas na reserva. Os garimpeiros estão extraindo ouro de forma ilegal, com efeitos diretos na saúde dos índios, seja com a contaminação dos rios com mercúrio ou com o espalhamento do novo coronavírus na região.

Na tarde da última sexta-feira, Garcia foi preso em flagrante durante o cumprimento de um mandado de busca expedido pela Justiça Federal no estado. Os policiais encontraram mais de dois quilos de ouro com ele. A detenção ocorreu num desdobramento da Operação Tori. A PF investiga a abertura de pistas clandestinas em Alto Alegre (RR), usadas nas operações logísticas voltadas para o garimpo ilegal.

A PF também investiga atividades clandestinas de radiofonia e transporte irregular de combustível, além da locomoção dos próprios garimpeiros para as margens dos rios Mucajaí e Uraricoera. Garcia, segundo a PF em Roraima, já foi alvo de outras quatro ações policiais. Com a nova prisão, ele poderá responder pelo crime de usurpação de patrimônio da União, com pena de até cinco anos de prisão.

PUBLICIDADE Em 1993, 16 ianomâmis foram mortos por garimpeiros que estavam na terra indígena, crime que ficou conhecido como Massacre de Haximu. A Justiça Federal condenou à prisão quatro garimpeiros por crime de genocídio, interpretado como o extermínio de um grupo étnico.

“Pepe” ou “Prancheta”, os apelidos de Garcia no garimpo, continuou atuando, com operação de avião que faz frete para garimpeiros e transporte de comida, propriedade de balsas para retirada do ouro e associação a mais quatro pessoas, entre sócios e piloto, como consta no inquérito da PF.

A defesa de Garcia diz que o garimpeiro já cumpriu a condenação por genocídio, com extinção da pena há mais de dez anos. As acusações de que Garcia é dono de garimpo e de balsas, feitas em sucessivas investigações após a acusação de genocídio, ainda são inconclusas, sem sentença, conforme a defesa. O advogado Alain Delon Jordão afirma que está trabalhando no primeiro pedido de liberdade do cliente.

– Como não temos acesso ao cliente devido ao período de quarentena na unidade prisional, não tenho conhecimento sobre o auxílio emergencial. Podem estar usando CPF de terceiros para receber benefícios. No caso dos veículos, hoje ele não possui nenhum dos dois – diz o advogado.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com