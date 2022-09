Entornointeligente.com /

Os serviços da Administração Pública vão ter reduzir o caudal e a temperatura da água que sai das torneiras. A medida é obrigatória e faz parte do Plano Nacional de Poupança de Energia aprovado pelo Governo no Conselho de Ministros de quinta-feira . As escolas estão abrangidas por esta obrigação mas os hospitais e lares ficam de fora, soube o PÚBLICO junto de fonte governamental.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com