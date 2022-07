Governo nomeou mais de 800 funcionários para gabinetes mas cortou despesa com salários face ao executivo anterior

Entornointeligente.com /

Desde que entrou em funções, o Governo já nomeou 817 funcionários para os seus gabinetes , o que, segundo o Jornal de Notícias (JN) , se traduz numa despesa de 2,53 milhões de euros por mês em salários brutos repartidos pelos 17 ministérios existentes e pelo gabinete do primeiro-ministro.

Feitas as contas, no final do ano, o executivo terá gasto 35,4 milhões de euros, uma diferença de 7,4 milhões face aos 42,8 milhões que o anterior Governo gastou, segundo uma contagem do JN de 2020 feita sete meses depois da tomada de posse do anterior executivo de António Costa. Já no final da legislatura, prevê-se uma despesa de 141,7 milhões de euros.

Embora existam menos dois ministérios do que na legislatura passada, a redução da despesa dos gabinetes pode estar também relacionada com a preocupação do Governo com «as contas públicas» e para «sinalizar» que não fará uma «ocupação total das estruturas, mesmo tendo maioria absoluta, explica ao JN , Patrícia Silva, professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Aveiro.

Sem contar com o ministério do Ambiente e da Acção Climática e três secretarias de Estado, sobre os quais não existem ainda números publicados, a maioria dos funcionários encontra-se nos ministérios das Finanças (64), da Presidência (61) e da Administração Interna (61). Por outro lado, os da Cultura (32), Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (33) e Saúde (39) receberam menos pessoas até agora.

No caso dos salários, a maior despesa verifica-se nos ministérios da Presidência (201,5 mil euros por mês), do primeiro-ministro (200,2 mil por mês) e do Trabalho (185,4 mil por mês). Menos dispendiosos ficam os da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (95,7 mil) e da Cultura (91,6 mil). De acordo com o JN , em vários casos, o orçamento dos gabinetes só paga uma parte do salário dos funcionários, «ficando o resto a cargo do anterior empregador da pessoa em questão – por norma, um serviço público».

Os valores foram recolhidos do Portal do Governo pelo jornal até 7 de Julho.

