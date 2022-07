Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Assédio sexual na Caixa Sisu Mega-Sena Ser queer Governo libera novas linhas de crédito do Pronampe A taxa de juros em alta, no entanto, deve dificultar o acesso dos empresários a essa ajuda. 01/07/2022 01h27 Atualizado 01/07/2022

Governo libera novas linhas de crédito do Pronampe; veja o que muda

O governo liberou, nesta quinta-feira (30), novas linhas de crédito do Pronampe , o programa de apoio às micro e pequenas empresas. Mas a taxa de juros em alta deve dificultar o acesso dos empresários a essa ajuda .

O governo federal prometeu injetar R$ 50 bilhões no Pronampe, em 2022. Mas, de acordo com o próprio Ministério da Economia , o dinheiro só vai ser liberado à medida que os financiamentos anteriores forem sendo pagos.

Pronampe: veja como pedir o empréstimo Empréstimo pode ajudar pequenos empresários, mas precisa ser bem planejado; veja dicas

O professor de economia da UFMG , Ricardo Ruiz, explica que os grandes bancos privados não devem ter muito interesse nesse tipo de negócio para os pequenos empresários . Além da falta de garantias, a taxa de juros em quase 20%, inflação em 12% e inadimplência em alta devem criar mais dificuldades para a liberação do dinheiro.

«O Pronampe original, lá no ano de 2020, a taxa estava, dependendo do momento, se aproximando de 4%, de 5%. Hoje estamos quatro vezes acima daquela taxa original, não sei se é uma grande ajuda para os pequenos e dos microempreendedores, individuais e pequenas empresas. A probabilidade de uma empresa se tornar inadimplente aumenta com esse crédito. Com essa taxa de juros elevada, ela não consegue pagar os empréstimos que ela tomou», explica Ricardo Luiz.

A partir de 2022, além das micro e pequenas empresas, o microempreendedor individual (MEI) também vai ser beneficiado . E o limite da receita bruta anual das empresas também aumentou. Agora, é de R$ 300 milhões. Antes, era de R$ 4,8 milhões.

O Ministério da Economia declarou que a inadimplência do Pronampe é de 3%, que desde o início do programa, em 2020, já foram liberados mais de R$ 62 bilhões.

Por outro lado, uma pesquisa recente do Datafolha , encomendada pelo sindicato das micro e pequenas indústrias, revelou que mais da metade dos micro e pequenos empresários brasileiros não conseguiram um empréstimo ou um financiamento bancário .

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com