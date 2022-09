Entornointeligente.com /

Governo interdita fábrica de petiscos com suspeita de contaminação e determina recolhimento de todos os produtos A Polícia Civil de Belo Horizonte investiga que pelo menos 10 cachorros morreram após comer petiscos da marca. Por g1

02/09/2022 15h54 Atualizado 02/09/2022

1 de 1 Petiscos com suspeita de contaminação — Foto: Foto: Divulgação Tv Globo Petiscos com suspeita de contaminação — Foto: Foto: Divulgação Tv Globo

O Ministério da Agricultura interditou, nesta sexta-feira (2), uma fábrica da empresa Bassar e determinou o recolhimento nacional de todos os lotes de produtos em razão da suspeita de contaminação.

Até o momento, os produtos com suspeita de substâncias tóxicas são o Every Day sabor fígado (lote 3554) e o Dental Care (lote 3467).

Veja o que se sabe sobre o caso

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, dez cachorros já foram mortos após ingerirem os petiscos da marca Bassar com suspeita de substâncias tóxicas.

Sete mortes ocorreram em Belo Horizonte , uma em Piumhi (MG) e, até o momento, pelo menos duas em São Paulo.

A medida é preventiva e poderá ser alterada conforme andamento das investigações.

Amostras dos produtos foram coletadas e encaminhadas aos laboratórios do ministério para análise.

O que se sabe sobre o caso dos cachorros com suspeita de intoxicação por petiscos

