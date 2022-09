Entornointeligente.com /

A proximidade do futuro Centro Hospitalar do Oeste à via-férrea homónima tem estado ausente do debate e do único estudo científico realizado até agora acerca da sua localização. Um trabalho da Universidade Nova sobre os melhores locais para instalar o hospital destaca em primeiro lugar um ponto no conselho do Bombarral, em segundo lugar um no de Torres Vedras e em terceiro lugar uma localização no Bombarral praticamente ao lado da Linha do Oeste.

