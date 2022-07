Governo extingue Fundação Berardo

Entornointeligente.com /

A intenção tinha sido anunciada publicamente mais do que uma vez e fora já objecto de despacho, mas agora oficializou-se a decisão e é definitiva: o Governo determinou a extinção da Fundação José Berardo , entidade criada há 33 anos e através da qual o empresário madeirense comprou acções de diversas empresas, sobretudo do BCP.

O despacho que declara extinta a fundação, publicado esta terça-feira em Diário da República , data de 11 de Julho de 2022 e está assinado pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas.

É neste documento, em que se dá conta de que o «procedimento administrativo oficioso» com vista à extinção desta entidade tinha sido aberto a 5 de Janeiro, que o Executivo diz ter concluído, com base num relatório da Inspecção-Geral das Finanças e em dois pareceres, um do Conselho Consultivo das Fundações e outro do Centro de Competências Jurídicas do Estado, que «as actividades desenvolvidas pela Fundação José Berardo demonstram que o fim real não coincide com o fim previsto no acto de instituição».

Berardo recorreu a esta fundação instituída em 1988 para adquirir participações em várias empresas, acumulando dívidas à banca. É por essa razão que ela faz parte do rol de entidades visadas no processo judicial de 962 milhões de euros que contra ele foi movido pelo BCP, pela Caixa Geral de Depósitos e pelo Novo Banco.

No despacho agora publicado, o Governo determina ainda que a sua administração deverá entregar à Presidência do Conselho de Ministros, dentro de dez dias úteis, «os livros e os documentos de prestação de contas da Fundação José Berardo, devidamente organizados, incluindo as contas relativas ao exercício de 2021, aprovadas nos termos da lei, bem como o relatório de gestão e as contas intercalares relativas ao exercício de 2022».

O documento limita, também, a administração «à prática de actos meramente conservatórios do património fundacional», proibindo-a de tomar decisões «que envolvam a alienação ou a oneração de quaisquer bens, participações sociais ou financeiras e, bem assim, a assunção de novas responsabilidades».

No início de Junho, em entrevista ao PÚBLICO e à Rádio Renascença , a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, deixara bem claro que o Governo de António Costa não tinha qualquer intenção de voltar atrás no processo de extinção da Fundação Berardo, mostrando-se disponível para o levar «até às últimas consequências».

LINK ORIGINAL: Publico

