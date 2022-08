Governo estende até ao final de agosto comparticipação de testes

Entornointeligente.com /

O Governo estendeu o prazo de comparticipação de testes rápidos de antigénio de uso profissional à covid-19, prescritos pelo Serviço Nacional de Saúde, até ao final de agosto, segundo uma portaria publicada esta quarta-feira em Diário da República.

Relacionados covid-19. Uso de máscara deixa de ser obrigatório nos transportes na Madeira

covid-19. Mortalidade em Portugal com tendência decrescente e abaixo do limiar europeu

covid-19. Festas populares e festivais de música provocaram 340 mil casos

O alargamento da comparticipação de testes rápidos de antigénio de uso profissional até ao final de agosto, implica que sejam prescritos pelo SNS e que não custem ao Estado mais de 10 euros.

«Ainda que a evolução da situação epidemiológica tenha evidenciado alguma estabilização, dada a relevância da realização de testes de diagnóstico para despiste de infeção por SARS-CoV-2 (…) para efeitos de referenciação de pessoas sintomáticas e deteção precoce de casos confirmados, importa assegurar a manutenção da vigência do regime excecional e temporário estabelecido, continuando a garantir o acesso e a realização» dos testes, refere a portaria assinada pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever A portaria entrou em vigor na segunda-feira e vai vigorar até ao dia 31 de agosto «sem prejuízo da sua eventual prorrogação».

A realização dos testes de rastreio à covid-19 tem lugar nas farmácias, devidamente registadas no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), e devidamente registadas e habilitadas junto da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).

Portugal registou, entre 19 e 25 de julho, 29.277 infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, 72 mortes associadas à covid-19 e manteve a diminuição dos internamentos, de acordo com o último relatório epidemiológico semanal da DGS.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com