ou cadastre-se grátis fale com a globo grupo globo sair da conta Governo diz que todas as praias de Sergipe voltaram a ser atingidas por manchas de óleo após limpeza Só na capital, foram coletadas mais de 230 toneladas da substância, que vem sendo registrada no estado desde o dia 24 de setembro. Por Jéssica França, G1 SE

15/10/2019 10h59 Atualizado 2019-10-15T14:53:16.366Z

Agentes ambientais investigam morte de crustáceos na foz do Rio São Francisco

Todas as 17 praias do litoral sergipano , uma soma de 197 quilômetros, que foram atingidas pelas manchas de óleo em algum momento desde o dia 24 de setembro, apresentaram reincidência da substância após serem limpas por equipes comandadas pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). Segundo o órgão, só na capital, 231 toneladas do resíduo já foram recolhidos até a manhã desta terça-feira (15).

Praia dos Artistas, em Aracaju, nesta terça-feira (15), com novas manchas de óleo — Foto: Reprodução/TV Sergipe

“Em maior ou menor proporção, todas as praias do nosso litoral apresentaram novamente as manchas”, disse o diretor-presidente do órgão, Gilvan Dias.

Nesta segunda-feira (15), foram registradas novas manchas nas praias da Coroa do Meio, Artistas , Atalaia, Aruana, Refúgio e Viral, em Aracaju, além de Pacatuba, Pirambu , Jatobá, Porto, Atalaia Nova e Praia da Costa, no litoral Norte.

O processo de limpeza para retirada permanece sendo feito diariamente em todo o litoral. O material recolhido é enviado para uma unidade da Petrobras em Carmópolis.

A análise da água, também feita periodicamente pela Adema, atesta a balneabilidade das praias, mas a recomendação aos banhistas é evitar o contato com as manchas.

Por que muitas praias do Nordeste atingidas por petróleo não estão impróprias para banho

No dia 14 de outubro, mancha de óleo apareceu novamente na Praia dos Artistas, que já havia sido limpa — Foto: Igor Reis/Arquivo

Praias sergipanas

Litoral Norte

Pacatuba: Ponta dos Mangues Pirambu: Praia de Pirambu Barra dos Coqueiros: Atalaia Nova, Boca da Barra, Costa, Jatobá

Litoral Sul

Aracaju: Artistas, Coroa do Meio, Atalaia, Aruana, Náufragos, Refúgio, Sarney e Viral Itaporanga D'ajuda: Caueira Estância: Abaís e Saco

Situação de emergência

No dia 5 de outubro, o estado de Sergipe decretou situação de emergência , que foi reconhecida pelo governo federal nesta segunda-feira (14) e publicada nesta terça-feira (15) no Diário Oficial da União (DOU). Os municípios são: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Brejo Grande, Estância, Itaporanga D`Ajuda, Pacatuba e Pirambu.

A substância já toma 166 localidades de nove estados nordestinos . O desastre já atingiu ao menos 12 unidades de conservação do país , incluindo a Reserva Biológica de Santa Isabel , no município sergipano de Pirambu, que abriga a área prioritária de desova de tartarugas marinhas. Além disso, desde o início de outubro, a soltura das tartarugas está suspensa em Sergipe. A situação também afeta o turismo e as comunidades pesqueiras .

Determinação judicial

A Justiça Federal em Sergipe determinou que a União proteja , em 48 horas, medidas de proteção aos rios de Sergipe contra o avanço das manchas . A decisão se baseia em um pedido do Ministério Público Federal em Sergipe (MPF-SE) , que diz que a União deve se responsabilizar pela instalação das barreiras nos rios São Francisco, Japaratuba, Sergipe, Vaza Barris e Real. Devido à emergência do caso, a Justiça dispensou o Governo Federal de fazer licitação para comprar os equipamentos. A multa, em caso de descumprimento, é de R$ 100 mil por dia.

O prazo encerrará nesta quarta-feira (16), já que a Advocacia-Geral da União foi notificada na segunda-feira (14).

No último sábado (12), o estado instalou barreiras de contenção no Rio Vaza-Barris, ao custo de R$ 7 mil por dia, até que a situação seja resolvida.

Ainda na segunda, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, disse que irá cumprir a determinação, mas afirmou que as barreiras não seriam eficientes para a contenção . Nesta terça-feira, o diretor-presidente da Adema rebateu a alegação .

Praia do Mosqueiro, em Aracaju, com novas manchas neste domingo (13) — Foto: Reprodução/Adema/Arquivo

Neste sábado (12) foram instalados 75 metros de boias absorventes por equipes da Adema no Rio Vaza-Barris, em Aracaju — Foto: Adema/Divulgação/Arquivo

Emergência

No dia 5 de outubro o governo estadual decretou situação de emergência , e o Projeto Tamar suspendeu a soltura de filhotes de tartarugas marinhas por conta do problema. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro determinou uma investigação sobre as origens do óleo .

Além disso, as manchas atingiram a área de praia do maior berçário de tartarugas da espécie oliva do país, na reserva Santa Isabel, que fica em Pirambu.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, veio a Aracaju nesta segunda-feira (7), para avaliar o litoral sergipano.

MANCHAS DE ÓLEO NO NORDESTE Óleo atingiu mais de 160 pontos em 9 estados

Ao menos 12 unidades de conservação foram atingidas

O que se sabe sobre o problema

Podcast O ASSUNTO: de onde veio o petróleo?

Bolsonaro: petróleo que atingiu praias não é brasileiro

Petrobras: manchas são misturas de óleos venezuelanos

Óleo não está retrocedendo, diz presidente da Petrobras

Pesquisador da UFPE: óleo saiu de navio que passava por Pernambuco

Oceanógrafa da UFRN: danos ambientais podem ser irreversíveis

Marinha vai notificar 30 navios após triagem sobre manchas de óleo

Pistas podem ajudar a desvendar mistério de petróleo que atingiu praias do Nordeste

Venezuela diz que Salles é tendencioso ao culpar o país pelo óleo nas praias brasileiras

Salles diz que resposta da Venezuela sobre óleo é ‘descabida’

O que dizem especialistas sobre a hipótese de o óleo ser da Venezuela

Desastre afeta reservas, turismo e comunidades pesqueiras

FOTOS: Confira as imagens do óleo nas praias do Nordeste

