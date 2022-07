Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Sisu Destaques do Fantástico Auxílio Brasil Anitta X Melody Governo de SP anuncia redução de ICMS do etanol e preço na bomba deve cair 17 centavos Diminuição de imposto terá impacto de R$ 125,1 milhões por mês na arrecadação. Administração estadual também reduziu ICMS da gasolina e do gás de cozinha no último mês. Por g1 SP

18/07/2022 08h06 Atualizado 18/07/2022

1 de 1 Funcionários de um posto de combustíveis na zona sul de São Paulo conversam em um banco. — Foto: Marcelo Brandt/G1 Funcionários de um posto de combustíveis na zona sul de São Paulo conversam em um banco. — Foto: Marcelo Brandt/G1

Após reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da gasolina e do gás de cozinha, o governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (18) a diminuição do imposto do etanol, de 13,3% para 9,57%.

«Essa ação deve reduzir o valor na bomba em 17 centavos. Fiquem de olho e acionem o Procon se o valor não cair», anunciou o governador Rodrigo Garcia em uma rede social.

Apesar do aviso do governador, cabe aos postos de gasolina a decisão de repassar a diminuição do valor para as bombas de gasolina. O Procon pode apenas fiscalizar e divulgar o preço médio do valor do combustível, para informar aos consumidores quais postos estão repassando a redução do ICMS para a bomba e quais não estão.

A administração estadual informou ainda que essa redução terá um impacto de R$ 125,1 milhões por mês na arrecadação.

O ICMS é um imposto estadual, compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos estados.

Outras reduções

O primeiro anúncio de redução foi do ICMS da gasolina, de 25% para 18% , no dia 27 de junho. A decisão seguiu o que determina uma lei federal sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.

A nova regra do governo federal recebeu críticas de estados e municípios pela perda de arrecadação. Em São Paulo, segundo o secretário da Fazenda, Felipe Salto, a perda estimada é de R$ 4,4 bilhões ao ano.

No início de julho, o governo também anunciou a redução do ICMS do gás de cozinha. o valor do imposto incidente no botijão de 13 kg diminuiu de R$ 13,30 para R$ 9,92, o que deve representar uma queda de R$ 3,38 no preço médio por botijão

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com