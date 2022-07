Entornointeligente.com /

Governo de Minas Gerais anuncia redução do ICMS sobre o etanol O tributo, que tinha alíquota de 16% desde janeiro de 2018, passa para 9%. Por Rafaela Mansur, g1 Minas — Belo Horizonte

18/07/2022 08h32 Atualizado 18/07/2022

1 de 1 Frentista abastece carro com em posto de combustível — Foto: Marcelo Moraes/EPTV Frentista abastece carro com em posto de combustível — Foto: Marcelo Moraes/EPTV

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do etanol a partir desta segunda-feira (18). O tributo, que tinha alíquota de 16% desde janeiro de 2018, passa para 9% .

«O ICMS do etanol em Minas passará de 16% pra 9% a partir de hoje. Além de seguir aliviando o bolso dos mineiros, a redução do imposto manterá a competitividade do biocombustível, importante gerador de empregos em nosso Estado», disse o governador Romeu Zema (Novo) nas redes sociais.

Em nota, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro) afirmou que o impacto previsto com a redução do tributo é de diminuição de aproximadamente R$ 0,35 no litro do etanol .

«A redução total depende da forma como as distribuidoras irão repassar a queda para os postos que, por sua vez, irão transmitir a redução para o preço final da bomba (…) É importante que as usinas produtoras de etanol entendam o bom momento vivido pela tributação dos combustíveis em Minas e tenham a sensibilidade de perceber a excelente oportunidade de tornar o combustível de cana mais competitivo na bomba», diz a nota.

No dia 1º de julho, o estado já tinha reduzido o ICMS da gasolina, de 31% para 18% . A redução do imposto estadual foi estabelecida por um projeto de lei sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 23 de junho .

Governo de MG diz que perderá 15% da receita tributária com teto do ICMS; saúde e educação serão as mais afetadas

Depois disso, o combustível ficou mais barato nos postos. O litro da gasolina, que estava sendo vendido a mais de R$ 7,50 em junho, passou a ser encontrado por menos de R$ 6 em BH .

