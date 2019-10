Governo da Catalunha volta a defender independência em nova noite de protestos

Entornointeligente.com /

BARCELONA — Pelo quarto dia consecutivo , protestos contra a condenação de nove ativistas pró-independência da Catalunha acabaram em confrontos nas ruas da segunda maior cidade da Espanha. Milhares de estudantes foram às ruas atacar a decisão judicial — alguns jogaram ovos nos escudos dos policiais da tropa de choque. Os manifestantes diziam que não era apenas sobre separatismo, mas sim “sobre direitos humanos “, enquanto no Parlamento regional, o líder do governo catalão prometeu um novo referendo em dois anos.

Apesar dos ovos, o ato seguiu de forma pacífica até a noite, quando as cenas de violência dos últimos dias começaram a se repetir. Na região central da cidade, onde era realizado um grande ato em defesa dos presos e da independência catalã, houve confronto entre policiais e militantes antifascistas , que tentavam impedir que um grupo de extrema direita chegasse até o local da manifestação. Também houve confronto dos policiais com os extremistas, que jogaram pedras e colocaram fogo em lixeiras.

Apesar da violência, os antifascistas e os radicais de extrema direita não ficam frente a frente.

Os protestos em toda a Catalunha começaram na segunda-feira, quando a Justiça condenou nove ativistas a penas de até 13 anos de prisão, por causa do referendo, realizado em 2017, que declarou unilateralmente a independência da região. A campanha e a votação foram considerados ilegais, e seus organizadores, presos. A Constituição espanhola não prevê a separação de qualquer área do território.

Ao comentar os protestos, o líder do governo catalão, Quim Torra , condenou a violência dos últimos dias que, pelas contas da prefeitura de Barcelona, custaram mais de um milhão de euros à cidade. Para ele, o movimento separatista é, acima de tudo, “uma iniciativa de paz, onde atos violentos não têm lugar”.

PUBLICIDADE Mesmo assim, Torra prometeu realizar um novo referendo em até dois anos, um desafio direto ao governo espanhol. Diante do Parlamento regional, disse que as prisões não iriam deter o movimento e que a população iria “retornar às urnas mais uma vez, para decidir sobre nossa autodeterminação”.

Mais tarde, em entrevista à rede TV3, Torra voltou a defender a independência catalã.

— O que fiz hoje [quinta-feira] foi lançar uma proposta sobre como exercer o direito de autodeterminação o mais rapidamente possível — afirmou Torra. — Não vamos nos preocupar com as consequências de decisões que foram tomadas com base nos direitos civis, humanos e sociais.

