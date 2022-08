Entornointeligente.com /

As instituições de ensino superior vão receber, no próximo ano, mais 44 milhões de euros do Orçamento do Estado (OE). O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) enviou esta quarta-feira às universidades e politécnicos públicos as dotações base de cada uma, que incluem um aumento transversal de 2,7% e um ponto percentual adicional para as instituições mais penalizadas pelo facto de a fórmula de financiamento público do sector não ser aplicada desde 2010.

